Çinli bilim insanları kendini yenileyebilen “canlı” doku geliştirdi

·12·Dünya
Çinli bilim insanları kendini yenileyebilen “canlı” doku geliştirdi

Çinli araştırmacılar, mantar miselyumundan üretilen ve hasar gördüğünde kendini onarabilen yeni bir “canlı” doku türü geliştirdi. Bu çalışma, Çin Bilimler Akademisi Shenzhen İleri Teknolojiler Enstitüsü bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmada Cordyceps militaris mantarı kullanıldı. Geleneksel mantar bazlı malzemelerden farklı olarak yeni teknolojide miselyum hücreleri canlı tutuluyor. Bu sayede malzeme hasar gördüğünde lifleri yeniden büyüyerek kopan kısımları birbirine bağlayabiliyor.

Bilim insanları, yeni malzemenin potansiyelini göstermek amacıyla bir giysi prototipi de oluşturdu. Deneyler, malzemenin su itici ve kendi kendini temizleyebilen özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca başka mikroorganizmalar kullanılarak malzemeye ultraviyole ışınlarına karşı koruma özelliği kazandırılabilir.

Yeni malzemenin bir diğer önemli özelliği biyolojik olarak parçalanabilmesi. Araştırmalarda, toprağa gömüldükten yaklaşık 41 gün sonra neredeyse tamamen parçalandığı gözlemlendi. Bu durum, gelecekte çevre dostu ve geri dönüştürülebilir giysiler üretme olasılığını artırıyor.

Ancak teknoloji şu an deney ve prototip aşamasında. Malzemenin günlük kullanıma ne kadar dayanıklı olduğu, yıkanıp yıkanamayacağı ve uzun süre kullanılabilirliği gibi konuların açıklığa kavuşturulması için ek araştırmalar gerekiyor.

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Charos
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