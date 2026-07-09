Çin'de sel sonrası köylere yılanlar yayıldı

Çin'in güneyindeki Guangşi Özerk Bölgesi'nde birkaç köyde yılanlar görüldü. Olayın, Maysak tayfununun ardından meydana gelen sel baskınlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir yılan yetiştirme çiftliğinden yaklaşık 900 yılan kaçtı. Yılanların büyük çoğunluğunun zehirsiz olduğu bildirilse de, aralarında vahşi ve tehlikeli türlerin de olabileceği ifade ediliyor.

Yerel halka dikkatli olmaları, yılanları kendi başlarına yakalamaya çalışmamaları ve böyle bir durumda yetkili servislere haber vermeleri tavsiye edildi.

Şu anda kurtarma ekipleri ve uzmanlar, köylere yayılan yılanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.