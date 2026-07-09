4 litre gazlı içeceği 30 saniyede içerek rekor kırdı (video)

·47·Dünya
4 litre gazlı içeceği 30 saniyede içerek rekor kırdı (video)

Çeşitli yiyecek ve içecekleri rekor düzeyde tüketmesiyle tanınan Amerikalı YouTube blogeri ve rapçi Eric Booker, bir başka sıra dışı başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bu kez sadece 29,64 saniyede 4 litre gazlı içeceği içmeyi başardı. Böylece Eric Booker, bu tür bir içeceği en kısa sürede tüketen kişi olarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Rekor süreci uzmanların gözetiminde kaydedildi. Sonuç onaylandıktan sonra Eric Booker'a Guinness Rekor sertifikası takdim edildi.

Sosyal medyada rekoru gösteren video kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcılar hızına hayran kalırken, diğerleri böyle bir rekoru ev ortamında tekrarlamanın sağlık açısından tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Eric Booker daha önce de yemek yeme ve içecek tüketme konusunda bir dizi sıra dışı rekora imza atmıştı; bu son başarısı ise en dikkat çekici başarılarından biri olarak kaydedildi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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