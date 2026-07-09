Dünya Kupası 2026: İsviçre yıldızları Lionel Messi ve Arjantin'e karşı savaşa hazır

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde İsviçre milli takımının kampında yüksek bir moral hakim. Son dünya şampiyonu Arjantin'e karşı oynanacak maç öncesinde İsviçreliler, rakiplerinden korkmadıklarını ve tarihi bir sonuç almaya hazır olduklarını belirtiyorlar. Kansas City'deki stadyumda gerçekleşecek bu karşılaşmanın turnuvanın en önemli maçlarından biri olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İsviçre milli takımı kaptanı Granit Xhaka, takımının iştahının her maç arttığını vurguladı. Son 16 turunda Kolombiya'yı penaltılarla eleyen Murat Yakın'ın öğrencileri, şu anda sekiz maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Xhaka, Nau.ch'a verdiği röportajda takımın üzerindeki baskıyı ekstra motivasyona dönüştürmeyi başardığını kaydetti.

Lionel Messi faktörü ve tarihi fırsat

İsviçreli futbolcular için Lionel Messi'ye karşı sahaya çıkmak özel bir anlam taşıyor. Takım üyeleri, zamanımızın en büyük futbolcularından birine karşı oynamayı büyük bir onur olarak görüyor. Granit Xhaka, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo döneminde oynamanın her futbolcu için bir ayrıcalık olduğunu kabul ederken, Arjantin milli takımını detaylı analiz etme sürecinin başladığını duyurdu.

Forvet Cedric Itten de kaptanının düşüncelerine katıldı. Ona göre, Dünya Kupası çeyrek finalinde Messi'ye karşı oynamaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Itten, Arjantin'in Mısır'a karşı aldığı zorlu galibiyetin (3:2) ardından, her rakibe karşı şansları olduğuna inandığını söyledi.

Orta saha oyuncusu Remo Freuler ise kariyerinde daha önce hiç Lionel Messi ile karşılaşmadığını ve bu maçın kendisi için unutulmaz bir olay olacağını gizlemedi. Freuler, "Çeyrek finale hak ederek geldik ama burada durmaya niyetimiz yok. Elimden gelenin en iyisini yapacağız" diye ekledi.

Kansas City'deki kritik karşılaşma

Genç yeteneklerden Fabian Rieder, çocukken böyle büyük bir sahnede Arjantinli efsane ile aynı sahada olmayı hayal bile edemediğini itiraf etti. Stadyumdaki taraftarların çoğunun Arjantin'i desteklemesi beklense de, İsviçre bunu kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.

Hatırlatalım, Arjantin milli takımı son 16 turunda Mısır'a karşı zorlu bir galibiyet alarak unvanını koruma yolunda ilerliyor. İsviçre ise disiplinli oyunu ve takım birliği ile turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini yapmaya kararlı. Bu maçın galibi yarı final biletini alacak.