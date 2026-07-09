Surxon golcüsü Paxtakor'a transfer oldu: anlaşmada önemli bir madde var

·5·Spor
Surxon golcüsü Paxtakor'a transfer oldu: anlaşmada önemli bir madde var

Surxon forveti Stefan Chinedu kariyerine geçici olarak Paxtakor'da devam edecek. Tirmiz kulübü, Nijeryalı forvet ile mevcut sözleşmesini önce uzattı, ardından onu kiralık olarak Taşkent ekibine gönderdi.

Bu transfer, Süper Lig sezonunun ikinci yarısı öncesindeki dikkat çekici olaylardan biri oldu. Çünkü Chinedu, Surxon formasıyla kısa sürede yüksek performans sergileyerek taraftarların dikkatini çekmişti.

Chinedu ile sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı

Surxon basın servisinin verdiği bilgiye göre kulüp, Stefan Chinedu ile mevcut iş sözleşmesini 2027 yılı sonuna kadar uzattı.

Bu karar, Tirmiz temsilcisinin forveti uzun vadeli planlarından çıkarmadığını gösteriyor. Yani futbolcu kiralık verilmiş olsa da, hakları Surxon'da kalmaya devam edecek.

Forvet sezon sonuna kadar Paxtakor'da oynayacak

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Nijeryalı forvet, 2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Paxtakor forması giyecek.

Paxtakor için bu transfer, hücum hattındaki rekabeti ve gol yollarındaki seçenekleri güçlendirebilir. Chinedu ise şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kendini yeni bir seviyede kanıtlama fırsatı bulacak.

14 maçta 10 gol

Stefan Chinedu, Surxon formasıyla toplam 14 resmi maçta sahaya çıktı.

Bu maçlarda forvet, rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Bu istatistik onu Süper Lig'deki en verimli yabancı oyunculardan biri haline getirdi.

Surxon forvete teşekkür etti

Tirmiz kulübü, futbolcunun takımdaki emeğini özel olarak vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Takımımız, Chinedu'ya kulübümüzdeki özverili çalışmaları için teşekkür eder' denildi.

Kiralık transferin ardındaki ana entrika

Chinedu'nun Paxtakor'a geçişi, sezonun ikinci yarısında Süper Lig rekabetini daha da ilginç hale getirebilir.

Bir tarafta Paxtakor, tecrübeli ve golcü bir forvete kavuştu. Diğer tarafta ise Surxon, futbolcuyla sözleşme uzatarak oyuncunun gelecekteki kaderini kendi kontrolünde tuttu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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