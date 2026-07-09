İlk kez bir robot 6 bin metrelik zirveyi fethetti

·63·Dünya
İlk kez bir robot 6 bin metrelik zirveyi fethetti

Ekvador'da Pemba adlı insansı robot, tarihte ilk kez deniz seviyesinden 6 bin metreden yüksek bir zirveye başarıyla tırmanarak yeni bir rekor kırdı.

Robot, insanların yardımıyla ülkenin en yüksek noktalarından biri olan Chimborazo Yanardağı zirvesini fethetti. Uzmanlar, bu rotanın karmaşık arazi yapısı ve yüksekliği nedeniyle birçok deneyimli dağcı için bile ciddi bir sınav olduğunu belirtiyor.

Zorlu rotayı başarıyla tamamlayıp zirveye ulaşan Pemba, zaferini kendine has bir dansla kutladı. Bu anları yansıtan video sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

Proje yazarları şimdi robotu daha da geliştirmek üzerinde çalışıyor. Bir sonraki hedefleri ise Pemba'yı kullanarak dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'i fethetmek.

Dağ zirvesinde bir dağcı, özel kıyafet giydirilmiş bir mankenle birlikte duruyor.
RobotikTeknolojiEkvadorChimborazoEverest
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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