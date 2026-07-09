Mason Greenwood için mücadele kızışıyor: Atletico Madrid ve Fenerbahçe arasındaki yarış

·102·Spor
Mason Greenwood için mücadele kızışıyor: Atletico Madrid ve Fenerbahçe arasındaki yarış

Fransa'nın Paris Saint-Germain'den sonraki en köklü kulüplerinden biri olan Marsilya forması giyen Mason Greenwood, kariyerinde yeni bir dönüm noktasında. Sezon öncesi hazırlık kampına katılmış olsa da, geleceğine dair müzakereler kritik bir aşamaya girdi. Avrupa'nın iki dev kulübü olan İspanya'dan Atletico Madrid ve Türkiye'den Fenerbahçe, futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir rekabete girişti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid kulübü Marsilya'nın mali taleplerini tam olarak karşılamaya hazır olduğunu belirtti. İspanyol ekibi, 45 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. Ancak bu anlaşma, menajerlik komisyonları ve futbolcunun maaşıyla ilgili karmaşık iç maddeler nedeniyle durma noktasına geldi. Marsilya yönetimi, tüm masraflar düşüldükten sonra kulüp kasasına girecek net kârı maksimize etmeyi hedefliyor.

Türkiye seçeneği neden daha avantajlı?

Atletico Madrid'in sunduğu toplam rakam daha yüksek görünse de, şu an için Türkiye'den Fenerbahçe bu yarışta önde gidiyor. İstanbul kulübü 40 milyon Euro ve bonuslar teklif etti ancak tekliflerinde menajerlik ücretleri yer almıyor. Mason Greenwood'un temsilcileri, dört yıllık uzun vadeli bir sözleşme karşılığında transfer ücretinden alacakları paydan vazgeçmeyi kabul ettiler. Bu durum, Marsilya için mali açıdan daha kârlı bir tablo oluşturuyor.

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki İngiliz forveti yaz transfer dönemindeki ana hedef olarak belirledi. Kulüp, bu konuda futbolcunun avukatı Martin Budworth ile yakın temas kurmuş durumda ve kendisi, Greenwood'u İstanbul'a taşınmaya ikna etmede önemli bir rol oynuyor. Başlangıçta Atletico Madrid'in prestiji futbolcuyu cezbetse de, şu an ibre Türk ekibinden yana dönüyor.

Goal.com'un haberine göre, tüm taraflar bu transferle ilgili nihai kararı önümüzdeki 24-48 saat içinde almayı planlıyor. Marsilya antrenman tesislerinden gelen bilgilere göre müzakereler hızla devam ediyor ve perşembe gününe kadar Mason Greenwood'un yeni takımının belli olması bekleniyor.

İstanbul'da ise taraftarların heyecanı zirve yapmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe basketbol takımının yeni üyesi hakkındaki duyurunun sosyal medyada Mason Greenwood transferi olarak yorumlanması büyük yankı uyandırdı. Eğer kulüp yönetimi bu transferi gerçekleştiremezse, büyük beklenti içine giren taraftarların sert tepkisiyle karşılaşması kaçınılmaz. Şu anki tüm veriler, futbolcunun Türkiye Süper Ligi'ne gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Mason GreenwoodAtletico MadridFenerbahçeMarsilyaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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