Atletico Madrid orta sahayı güçlendiriyor: Morten Hjulmand transferinde anlaşma sağlandı

Atletico Madrid, yaz transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Diego Simeone'nin ekibi, Portekiz'in Sporting CP kulübü kaptanı Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmak için tam anlaşmaya vardı. Bu transferin Madrid ekibinin orta sahasını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. bildiriyor.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Atletico Madrid 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için 40 milyon avro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca sözleşmedeki çeşitli bonuslarla birlikte bu rakam 5 milyon avro daha artabilir. Böylece transferin toplam maliyeti 45 milyon avroyu bulacak.

Morten Hjulmand'ın bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmenin son detaylarını tamamlamak üzere İspanya'nın başkentine gelmesi planlanıyor. Madrid'de Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak. Bu durum, kulüp yönetiminin oyuncuya duyduğu büyük güvenin bir göstergesi.

Sporting CP'deki başarılı dönem

Danimarkalı orta saha oyuncusu, Lizbon ekibinde geçirdiği üç yıl boyunca takımın gerçek bir lideri haline geldi. İtalya'nın Lecce kulübünden geldiğinden bu yana Sporting CP formasıyla 141 maça çıktı, 10 gol attı ve 12 asist yaptı. Onun liderliğinde takım iki kez Portekiz şampiyonluğunu ve ülke kupasını kazandı.

A Bola gazetesinin haberine göre, futbolcu Madrid'deki sağlık kontrollerinin ardından kısa süreliğine Lizbon'a dönecek. Eski takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşmayı planlıyor. Portekiz'deki performansı onu Avrupa'nın en çok aranan ön liberolarından biri haline getirdi.

Atletico Madrid için bu transfer stratejik bir öneme sahip. 185 santimetre boyundaki Hjulmand, hem savunma aksiyonlarında hem de top kontrolünde oldukça etkili bir oyun sergiliyor. Diego Simeone, takımın merkezinde tam olarak böyle fiziksel gücü yüksek ve teknik becerisi olan bir oyuncuyu ana direk olarak görüyor.

Rakiplere karşı zafer

Belirtmek gerekir ki, Morten Hjulmand için verilen mücadelede Madrid kulübü birçok devle yarışmak zorunda kaldı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ve İtalya Serie A temsilcisi Milan, oyuncuya ciddi ilgi göstermişti. Ancak Atletico Madrid'in net projesi ve Simeone'nin kişisel ilgisi transferin olumlu sonuçlanmasını sağladı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonunda ödeme planı ve FIFA dayanışma mekanizmasıyla ilgili tüm detaylar çözüme kavuşturuldu. Artık Danimarkalı futbolcu, yeni sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında Atletico Madrid'in başarısı için ter dökecek. Onun gelişi, Madrid ekibinin gelecek sezon kupa kazanma şansını daha da artırıyor.