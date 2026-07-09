Collina VAR kararını açıkladı: Mısır'ın itirazındaki belirleyici detay

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki Arjantin - Mısır maçında en çok tartışılan pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konu, Mısır'ın VAR müdahalesi sonrası iptal edilen golü ve maçın sonunda Mohamed Salah'ın dahil olduğu pozisyonla ilgili. Collina, her iki durumda da hakemlerin hangi kriterleri esas aldığını açıkladı.

VAR, atağın başlangıç noktasını da kontrol eder

Collina'ya göre, her golden sonra VAR sadece şutu veya ofsaytı değil, golle sonuçlanan atağın başlangıç evresini de inceliyor.

Collina, "Her golden sonra VAR, atağın başlangıç evresini kontrol eder. Eğer golle sonuçlanan atağın başında bir kural ihlali tespit edilirse, VAR orta hakeme pozisyonu monitörde tekrar izlemesini tavsiye eder" dedi.

Collina, bu tür durumlarda süre veya kaleye olan mesafe konusunda katı bir sınırlama olmadığını vurguladı.

Mısır'ın golü neden iptal edildi?

Arjantin - Mısır maçında Mısır'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Collina'nın açıklamasına göre, pozisyonun başında Mısır'ın 19 numaralı oyuncusu Marwan Attia, Arjantinli savunmacı Lisandro Martinez'in ayağına bastı.

Collina, "Bize göre bu net bir kural ihlali. Eğer orta hakem bunu sahada görmediyse, VAR kesinlikle müdahale etmelidir" şeklinde konuştu.

Salah'ın pozisyonunda neden penaltı verilmedi?

Maçın son anlarında Mohamed Salah ve Julian Alvarez arasında yaşanan pozisyon da Mısır tarafının itirazlarına neden olmuştu.

Collina bu pozisyonu farklı değerlendirdi. Savunmacının önce topa müdahale ettiğini, ardından doğal bir futbol teması yaşandığını belirtti.

Collina, "Savunmacı önce topa müdahale edip ardından doğal bir futbol teması yaşanıyorsa, bu kural ihlali sayılmaz" diye vurguladı.

Hakem kararları tutarlı bulundu

FIFA Hakem Komitesi Başkanı'na göre, hem sahadaki hakem hem de VAR, Salah'ın dahil olduğu pozisyonu normal bir futbol teması olarak değerlendirdi.

Bu nedenle, söz konusu pozisyonda penaltı kararı verilmesi için bir gerekçe görülmedi.

Arjantin çeyrek finale dramatik bir şekilde yükseldi

Hatırlatmak gerekirse, Arjantin bu maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Son dünya şampiyonu bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı. Ancak Mısır maçındaki VAR kararları, Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.