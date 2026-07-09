Ölü ilan edilen 1,5 yaşındaki çocuk morgda canlı bulundu

ABD'de 18 aylık bir bebekle ilgili sıra dışı olay kamuoyunun dikkatini çekti. Başlangıçta doktorlar tarafından öldüğü ilan edilen bebeğin, hastane morgunda hala hayatta olduğu ortaya çıktı. BBC, polis raporuna dayandırdığı haberinde bu durumu aktardı.

Edinilen bilgilere göre, çocuğun ailesi onu 8 Şubat'ta Arizona'nın Gilbert şehrindeki evlerinin havuzunda yüzüstü yatar halde buldu. Hemen ardından polis ve acil servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Ancak yaklaşık bir saat sonra hastanedeki doktor Aryan Tusi, çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte, olay yerinde bulunan polis memurları doktora çocukta yaşam belirtileri gördüklerini söylediler.

Doktor ise, «Lütfen işinizi yapın ve benim de işimi yapmama izin verin. Tıp fakültesine boşuna gitmedim» şeklinde yanıt verdi.

Olay sırasında aile üyeleri NFL Super Bowl final maçını izlemek için toplanmıştı. Polis verilerine göre, Maricopa İlçesi Adli Tıp Kurumu görevlisi beş saat sonra morga geldiğinde çocuğun hala nefes aldığını fark etti. Bunun üzerine çocuk helikopterle başka bir tıbbi merkeze sevk edildi. Tedavisinin ardından çocuk iyileşerek taburcu edildi.

Soruşturma kapsamında polis, çocuğun ebeveynleri hakkında ihmal nedeniyle cezai işlem başlatılmasını tavsiye etti. Müfettişler, olay günü evin içinde yoğun bir marihuana kokusu olduğunu belirtti. Yetkililer, bu durumun yetişkinlerin gözetimini zayıflattığını ve çocuğun havuza yalnız yaklaşmasına neden olduğunu düşünüyor.

Maricopa İlçesi Savcılığı, ebeveynlere karşı resmi suçlamada bulunup bulunmama konusunda henüz nihai bir karar vermedi.