Radarlardan kaybolan uçağın enkazı denizde bulundu

Pakistan hükümeti, 7 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden Karaçi'ye uçarken radardan kaybolan Boeing 737-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. Bu bilgi, Flightradar24 İletişim Direktörü Ian Petchenik tarafından duyuruldu.

K2 Airways havayolu şirketine ait hava aracının enkazının, Umman Denizi'nde, Ormara şehrinin yaklaşık 98 kilometre güneyinde tespit edildiği belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor. Uçakta iki pilot, iki uçuş mühendisi ve bir teknik personel bulunuyordu.

İlk bilgilere göre uçak, Karaçi liman kentinin yaklaşık 250 kilometre batısında, Umman Denizi üzerinde radardan kayboldu. Pakistan Havalimanları Otoritesi, radar sistemlerinin uçağın kısa sürede irtifa kaybettiğini ve uçuş rotasını değiştirdiğini kaydettiğini bildirdi. Bundan birkaç dakika önce ise pilot, navigasyon sistemindeki sorunlar hakkında kuleye bilgi vermişti.

Uçuş takip hizmeti Flightradar24'e göre, ADS-B teknolojisi aracılığıyla elde edilen ilk veriler, uçakla bir kaza yaşanmış olabileceğini gösterdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kaza nedeniyle mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmaları Pakistan Havalimanları Otoritesi tarafından koordine ediliyor. K2 Airways ise tüm acil durum servisleriyle yakın iş birliği içinde olduğunu açıkladı.

Bilgi olarak, söz konusu Boeing 737-400 uçağı başlangıçta yolcu taşımacılığı için üretilmiş olup 1999 yılında Aeroflot filosuna katılmıştır. Daha sonra 2004 yılında Garuda Indonesia bünyesinde hizmet vermiştir. 2012 yılında ise kargo uçağına dönüştürülerek önce TNT Airways, ardından ASL Airlines tarafından işletilmiştir.