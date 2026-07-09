Capello Messi'yi en büyüğü olarak nitelendirdi: Ancak önemli bir farkı gizlemedi

Ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Lionel Messi'nin mevcut performansı hakkında görüşlerini dile getirdi. Arjantinli yıldızı tarihin en büyük futbolcusu olarak nitelendirdi ancak yaşın etkilerini göstermeye başladığını da kabul etti.

Capello'ya göre Messi artık eskisi gibi sahada herkesi çalımlayıp geçen bir oyuncu değil, ancak kritik anlarda takımı için hala kilit bir figür olmaya devam ediyor.

«Messi, tarihin en büyük futbolcusu»

Fabio Capello, Messi'nin futboldaki yerinden bahsederken onun tekniğini ve yeteneğini özellikle vurguladı.

«Messi, tarihin en büyük futbolcusu. Elbette yaş etkisini gösteriyor. Eşsiz bir teknik beceriye ve gerçek bir futbol yeteneğine sahip» dedi Capello.

Ona göre Messi'nin seviyesi, yıllar boyunca futbolseverlere büyük keyif verdi.

Capello, Messi'nin değiştiğini de belirtti

İtalyan uzman, Messi'nin mevcut durumunu en iyi dönemiyle kıyasladı.

«Artık eskisi gibi topu alıp üç oyuncuyu çalımlayarak gol atan Messi değil» diye vurguladı.

Ancak Capello bunu bir eleştiri olarak değil, doğal bir süreç olarak değerlendiriyor. Ona göre yaşın etkisi olsa da Messi hala maçın kaderine etki edebiliyor.

İki penaltıdan sonra bile güven korunuyor

Capello, Messi'nin bu Dünya Kupası'nda iki penaltıyı gole çeviremediğini de hatırlattı.

Buna rağmen, Arjantinli futbolcunun futbol için yaptıklarının bu tür epizotlarla ölçülemeyeceğini vurguladı.

«Futbol için yaptıklarından dolayı ona her zaman minnettar olmalıyız» dedi Capello.

Haaland, Mbappe ve Messi kıyaslandı

Fabio Capello, Messi'yi Erling Haaland ve Kylian Mbappe ile de kıyasladı.

Ona göre Haaland muazzam bir fiziksel güce sahip, Mbappe ise hız ve tekniği birleştirebilen bir futbolcu.

Messi ise en iyi döneminde olmasa bile sahada hala harika hareketler sergilemeye devam ediyor.

Mısır maçı bir başka örnek oldu

Capello, Messi'nin kritik anlarda sözünü söyleyebilmesini Mısır'a karşı oynanan maç örneğiyle dile getirdi.

Arjantin bu maçta zor durumdan çıkıp galibiyete ulaşmıştı. Capello'ya göre Messi, tam da böyle anlarda takımı için hala fark yaratabiliyor.

Messi artık eskisi kadar genç değil, ancak sahadaki tek bir kararı hala tüm maçın kaderini değiştirebilir; Capello'nun ana fikri de bu.