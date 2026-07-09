Barış teklifleri reddedildi: Putin yeni bir saldırıya hazırlanıyor

·118·Dünya
Barış teklifleri reddedildi: Putin yeni bir saldırıya hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri yapılmasına yönelik teklifleri kesin bir dille reddediyor ve önümüzdeki aylarda çatışmayı daha da tırmandırmaya çalışacak. Bu bilgi, etkili Reuters haber ajansı tarafından Kremlin'e yakın üç bağımsız kaynağa dayandırılarak aktarıldı. Zamin.uz Rus yönetiminin cephedeki planları ve Kremlin koridorlarındaki iç durumun detaylarını sunuyor.

«Ateşkes» önerenler eleştirildi

Ajansın görüştüğü kaynaklardan birine göre, Vladimir Putin şu anda Donetsk bölgesinin henüz ele geçirilmemiş kısımlarının tamamen kontrol altına alınması konusunda «tamamen uzlaşmaz bir pozisyon» sergiliyor.

Kremlin'deki iç kaynaklar çok ilginç bir detayı açığa çıkardı:

  • Yakın zamanda bir grup danışman, Rusya Devlet Başkanı'na cephe hattında savaşı geçici olarak durdurmayı ve bir ateşkes rejimi (ceasefire) uygulamayı teklif etti.

  • Ancak Putin, bu danışman grubunun planını sert bir şekilde eleştirerek teklifi reddetti.

  • İçeriden gelen bilgilere göre, Rus lider ordusunun kısa süre içinde tüm Donbas bölgesini tamamen ele geçireceğine kesin olarak «inanıyor».

Petrol rafinerilerine yönelik saldırılar Putin'i daha da öfkelendirdi

Reuters kaynaklarının açıkladığına göre, Ukrayna tarafından Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerine (NPZ) yönelik artan drone ve füze saldırıları beklenen sonucu vermedi. Aksine, bu durum Putin'in askeri operasyonları sonuna kadar sürdürme kararlılığını daha da güçlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı ile düzenli olarak görüşen bir kaynağa göre, önümüzdeki aylarda cephede durumun yeni bir aşamada tırmanması (eskalasyon) «çok yüksek bir ihtimal». Ancak bu tırmanışın tam olarak nasıl bir biçimde olacağı ve hangi yönde gerçekleşeceği açıklanmadı.

Kremlin'in tepkisi: Peskov'un resmi açıklaması

Reuters bu bilgilerle ilgili resmi yorum almak için Kremlin basın servisine başvurdu. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov durumu şu şekilde değerlendirdi:

Dmitriy Peskov'un açıklaması: «Rusya, çatışmayı barışçıl yollarla çözmeye her zaman hazırdır. Ancak ülkemiz, kimseye bağımlı kalmadan bağımsız hareket etme ve özel askeri operasyonu sonuna kadar sürdürme konusunda yeterli askeri ve ekonomik potansiyele sahiptir».

Uzmanlara göre, Kremlin'den sızan bu bilgiler, yakın gelecekte Ukrayna cephesinde barış umudunun zor olduğunu ve tarafların daha şiddetli çatışmaların yaşanacağı yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

Vladimir PutinRusyaUkraynaReutersDonetsk
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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