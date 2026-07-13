Hamaney, ABD ve İsrail'i yeni bir açıklamayla uyardı

İran'ın dini lideri, ABD ve İsrail'i İslam Cumhuriyeti'ne yönelik son saldırıların bedelini ödeyecekleri konusunda uyardı.

Bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hamaney açıklamasında, saldırılar sonucu hayatını kaybedenleri anarak intikam alınacağını belirtti.

"Bu iki savaşta şehit düşen herkesin intikamını almaya yemin ediyoruz" diye yazdı.

Hamaney, İran'ı kim yönetirse yönetsin, ABD ve İsrail'in bu saldırıların bedelini ödeyeceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından İran tarafının ne tür önlemler alacağına dair henüz ek bir bilgi verilmedi.