Peru'da 500'den fazla bebeğe Haaland ismi verildi

·30·Dünya
Peru'da 500'den fazla bebeğe Haaland ismi verildi

2026 Dünya Kupası günlerinde Peru'da doğan 500'den fazla bebeğe, Norveç milli takımı forveti Erling Haaland'ın onuruna bu isim verildi. Bu durum özellikle turnuva başladıktan sonra daha sık gözlemlendi.

Edinilen bilgilere göre, ülkede 468 bebek Haaland ismiyle kaydedildi. 91 bebeğe ise tam isim olarak Erling Haaland adı verildi.

Bu isimlerle kaydedilen bebeklerin büyük bir kısmı Dünya Kupası başladıktan sonra dünyaya geldi. Norveç milli takımının Brezilya'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmesinin ardından bu sayı daha da arttı.

ҲоландЭрлинг ҲоландPeruНорвегияЖаҳон Чемпионати
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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