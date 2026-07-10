Uçaktan atlayan eğitmen öğrencisini gökyüzünde yalnız bıraktı

·55·Dünya
Uçaktan atlayan eğitmen öğrencisini gökyüzünde yalnız bıraktı

Arjantin'de bir uçuş eğitimi sırasında meydana gelen beklenmedik olay kamuoyunu sarstı. Deneyimli bir uçuş eğitmeni, eğitimin ortasında uçağı terk etti; 22 yaşındaki öğrencisi ise havada yalnız kalarak hava aracını tek başına indirmek zorunda kaldı. Yerel medya, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Olayın 4 Temmuz günü Arjantin'in Toledo şehri semalarında gerçekleştiği bildirildi. Cessna 150G tipi eğitim uçağıyla uçuş dersi veren eğitmen Leandro Andres Bertazzo, öğrencisi Rosario'ya: «Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et»dedikten sonra uçağı terk etti.

Özel pilot lisansına sahip olan Rosario, derhal Cordoba'daki Flying Parrot uçuş okulunun dispeçerleriyle iletişime geçti. Uzmanlar ona acil durum talimatları verirken, büyük bir baskıya rağmen eğitim uçağını güvenli bir şekilde havaalanına indirmeyi başardı.

Beyaz-yeşil renkli Cessna uçağı, havaalanında küçük bir traktör yardımıyla çekiliyor.

Uçuş okulu müdürü Eduardo Alvarez, öğrencinin hareketlerini takdirle karşıladı.

«Çok büyük bir şok yaşamıştı. Buna rağmen durumu soğukkanlılıkla yönetti, profesyonellik sergiledi ve uçağı mükemmel bir şekilde indirdi» dedi.

Olaydan kısa bir süre sonra bir arama uçuşu gerçekleştirildi ve eğitmenin cansız bedeni Cordoba bölgesindeki kırsal alanlardan birinde bulundu. Yetkililer şahsın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Uzmanlar uçağa inceleme için el koydu ve olaya yol açan tüm koşulları araştırıyor. Soruşturma sürecinde, eğitmenin yakın zamanda ruh sağlığı ile ilgili tedaviler gördüğüne dair bilgiler de ortaya çıktı. Bunun, yakın akrabaları dışında kimse tarafından bilinmediği belirtiliyor.

Uçuş okulu yönetimi, meslektaşlarının ve öğrencilerin eğitmenin dış görünüşünde endişe verici bir belirti fark etmediklerini vurguladı. Bu nedenle olay onlar için de tamamen beklenmedik bir durum oldu.

Beyaz-kahverengi renkli küçük bir uçak açık mavi gökyüzünde uçuyor.

Müfettişler bir başka önemli noktaya daha odaklanıyor. Yetkililer, Cessna 150G uçağının kapısını uçuş sırasında açmanın kolay olmadığını, bunun yüksek hızla giden bir otomobilin kapısını açmaya benzediğini belirtiyor. Buna rağmen hava aracı olaydan sonra ciddi bir hasar almadı, hatta kapısı bile sağlam kaldı.

Edinilen bilgilere göre Leandro Andres Bertazzo, uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip bir pilottu; havayolu nakliye pilotu (ATP), birinci sınıf ticari pilot ve uçuş eğitmeni lisanslarına sahipti. Kariyeri boyunca komşu Şili'de de çalışmıştı. Kolluk kuvvetleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

ArjantinCessnaUçuş EğitimiHavacılıkKaza
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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