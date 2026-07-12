Rus saldırısı sonucu Sumi'de en az 5 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna'nın Sumi şehrinde 11 Temmuz'da patlamalar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus saldırısı sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi çeşitli derecelerde yaralandı.
Saldırı anı, kafelerden birinin güvenlik kamerasına yansıdı. Videoda patlama anı, insanların kaçmaya çalışması ve çevredeki durum görülüyor.
Olayın ardından kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Yaralılar doktor gözetimine alındı. Bazı binaların ve tesislerin hasar gördüğü tahmin ediliyor.
Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgiler güncellenmeye devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısı değişebilir.
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