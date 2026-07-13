Florentino Pérez döneminde Real Madrid'de en çok galibiyet alan teknik direktörler

Florentino Pérez'in başkanlık döneminde Real Madrid'i çalıştıran teknik direktörlerin galibiyet yüzdesine göre sıralaması açıklandı. Listenin ilk sırasında Manuel Pellegrini yer aldı.

Pellegrini, Real Madrid'deki maçlarının yüzde 75'ini kazandı. José Mourinho yüzde 72'lik oranla ikinci sırada bulunuyor. Carlo Ancelotti ise yüzde 71'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Xabi Alonso yüzde 70,6'lık bir başarı oranı kaydetti. Zinedine Zidane'ın galibiyet yüzdesi ise yüzde 65,8 olarak açıklandı.

İlginç bir şekilde, Zidane listede beşinci sırada yer alsa da, Real Madrid ile üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör olarak özel bir yere sahip.

Pérez dönemindeki teknik direktörlerin galibiyet yüzdeleri:

• Manuel Pellegrini — %75

• José Mourinho — %72

• Carlo Ancelotti — %71

• Xabi Alonso — %70,6

• Zinedine Zidane — %65,8