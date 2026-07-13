Babası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldı

·43·Dünya
Babası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldı

Polonya'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu, beklenmedik bir durum nedeniyle tren peronunda yalnız kaldı. Edinilen bilgiye göre, babası eşyalarını almak için vagona girdiği sırada trenin kapıları kapandı ve tren hareket etmeye başladı.

Sosyal medyada yayılan videoda, küçük kızın hareket eden trenin arkasından koştuğu görülüyor. Olayı gören vatandaşlar hemen küçük kıza yardım ederek durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük kızın güvenliğini sağladı ve kısa süre içinde onu ailesiyle yeniden bir araya getirdi. Neyse ki olayda kimse zarar görmedi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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