Suudi Arabistan Umre ziyaretçileri için önemli bir yeniliği duyurdu

·84·Dünya
Suudi Arabistan Umre ziyaretçileri için önemli bir yeniliği duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Umre ziyaretini gerçekleştirmeyi planlayanlar için önemli bir yeniliği duyurdu. Ülkede artık bir yıl geçerli olan çok girişli Umre vizesi uygulamasına geçildi. Yeni düzenleme, ziyaretçilere Suudi Arabistan'a birden fazla giriş yapma ve seyahatlerini daha kolay planlama imkanı tanıyor.

Yeni kurallara göre söz konusu vize, verildiği tarihten itibaren 365 gün boyunca geçerlidir. Vize sahipleri bu süre zarfında Suudi Arabistan'a defalarca giriş yapabilir ve ülkede toplamda 90 güne kadar kalma hakkına sahip olur.

Suudi Basın Ajansı (SPA) tarafından bildirildiğine göre, bu girişim ülkenin Saudi Vision 2030 stratejisi ve Ziyaretçi Deneyimi Programı kapsamında hayata geçirilmektedir. Projenin temel amacı, ziyaretçiler için daha elverişli koşullar oluşturmak, hizmet kalitesini artırmak ve dijital hizmetlerden yararlanma imkanlarını genişletmektir.

Yeni düzenlemeye göre, her seyahatten önce ziyaretçilerin Nusuk platformu üzerinden onaylı bir hizmet sağlayıcıdan hizmet paketi satın almaları gerekmektedir. Ayrıca, Umre ziyaretini gerçekleştirmek için Nusuk mobil uygulaması üzerinden özel bir izin belgesi alınması zorunludur.

Bakanlığın açıklamasına göre vize, her ziyaretten sonra ülkeden çıkış yapıldığında geçici olarak durdurulur. Bir sonraki seyahat için gerekli şartlar yerine getirildiğinde ise otomatik olarak yeniden aktif hale getirilir.

Bu vize, Hac mevsimi boyunca, yani Zilkade ayının ilk gününden Zilhicce ayının 13. gününe kadar geçerli değildir.

Suudi ArabistanUmreVizeNusukHac ve Umre Bakanlığı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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