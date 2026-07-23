İranlı gelin mehir olarak altın yerine 313 ücretsiz ameliyat isteyerek sosyal medyayı şaşırttı

İran'ın Meşhed şehrindeki kutsal İmam Rıza Türbesi'nde 2026 yılında gerçekleşen bir nikah töreninde alışılmadık bir anlaşma kaydedildi. Hem gelinin hem de damadın tıp alanında çalışan doktorlar olduğu belirtiliyor.

Nikah sırasında gelin mehir olarak altın takılar, para veya mal mülk talep etmedi. Damattan, tedavi masraflarını karşılayamayan hastalar için ücretsiz cerrahi operasyonlar gerçekleştirmesini istedi.

Damat, gelinin bu talebini kabul ederek hayatı boyunca 313 ihtiyaç sahibi insanı ücretsiz ameliyat etmeye söz verdi.

Böylece bu ailenin nikah sözleşmesindeki mehir, gelinin kişisel ihtiyacı için değil, tıbbi yardıma muhtaç insanları desteklemek için belirlendi. Damat artık vaat edilen ameliyatları mesleki hayatı boyunca aşamalı olarak gerçekleştirecek.