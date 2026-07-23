Real Madrid ve Manchester City arasında Rodri konusunda gergin görüşme

İspanyol kulübü Real Madrid, Manchester City yönetimiyle temasa geçerek orta saha oyuncusu Rodri hakkındaki transfer dedikodularını kesin bir dille yalanladı. Son dönemde basında, Madrid kulübü ile İspanyol futbolcu arasında transfer konusunda ön anlaşmaya varıldığına dair haberler yer almıştı. Bu bilgiler, "Los Blancos" yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid yetkilileri Manchester City temsilcilerini arayarak futbolcuyla herhangi bir kişisel sözleşme şartı üzerinde anlaşılmadığını vurguladı. Valdebebas'taki kaynaklar, 2024 Ballon d'Or sahibinin Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberleri gerçek dışı ve asılsız olarak nitelendiriyor.

Taktiksel uyumsuzluk ve teknik direktörün vizyonu

Kulübün bu kararlı tutumu sadece dedikodulara son vermekle kalmıyor, aynı zamanda takımın mevcut oyun tarzıyla da ilgili. Bildirildiğine göre, Jose Mourinho yönetimindeki yeni taktiksel şema, Rodri'nin alışkın olduğu kısa paslara dayalı ve topa sahip olma odaklı futboldan farklılık gösteriyor. Teknik direktör, daha çok dikey ve hızlı hücumlara dayanan bir stili tercih ediyor.

Real Madrid yönetiminin bazı üyeleri, Rodri'yi dünya şampiyonasındaki parlak performansından sonra takımda görmeyi istese de, şu anda bu grup azınlıkta kalıyor. Kulüp içindeki genel kanı, futbolcunun transferinin mevcut projeye uymadığı yönünde.

Rodri ve Manchester City'nin geleceği

Buna rağmen, Rodri'nin La Liga'ya dönmek ve özellikle Real Madrid forması giymek istediğine dair bilgiler mevcut. Futbolcu, Manchester City ile sözleşme uzatmayı reddetti ve mevcut anlaşmasının bitimine bir yıl kaldı. Goal.com'un haberine göre, İngiliz kulübü yıldızını gelecek yıl bedelsiz kaybetmemek için 60 milyon avro civarındaki teklifleri değerlendirmeye hazır.

Şu anda Manchester City de yeni bir döneme adım atıyor. Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından takımın başına Enzo Maresca geçti. Ayrıca Rodri'nin belindeki cerrahi operasyon nedeniyle 2026-27 sezonunun başını kaçırması bekleniyor. Herhangi bir potansiyel alıcının, futbolcunun iyileşme sürecini de hesaba katması gerekecek.

Sonuç olarak, Real Madrid ve Manchester City arasındaki ilişkilerin bu dedikodular nedeniyle biraz gerildiği söylenebilir. Madrid ekibi, itibarını korumak ve asılsız haberlere son vermek için açık iletişim yolunu seçti.