Minimalizm ve gücün uyumu: Motorola Razr'ın yaratıcısından yeni Light Flip tanıtıldı

·89·Teknoloji
Minimalizm ve gücün uyumu: Motorola Razr'ın yaratıcısından yeni Light Flip tanıtıldı

Teknoloji dünyasında gereksiz dikkat dağıtıcı özelliklerden vazgeçme ve dijital minimalizme yönelme eğilimi güçleniyor. Bu amaçla Light şirketi, yeni ürünü olan Light Flip adlı modern tuşlu "kapaklı" telefonunun tüm teknik özelliklerini duyurdu. Bu cihaz, sadeliği seven ancak modern akıllı telefonların gücünden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dikkat çekici bir nokta ise, yeni cihaz üzerinde efsanevi Motorola Razr telefonunu yaratan mühendislerden biri olan Tan Kayvey ve Jo Hollier'in birlikte çalışmış olmasıdır. ixbt.com'un verilerine göre, Light Flip dış görünüşüyle klasik tuşlu telefonları andırsa da, iç kapasitesi birçok modern bütçe dostu akıllı telefonla rekabet edebilecek düzeyde. Cihaz 300 ABD doları fiyat etiketiyle sunuluyor.

Teknik kapasite ve ekran özellikleri

Light Flip'in gövdesi yüksek kaliteli plastikten üretilmiş olup, IP54 standardına göre toz ve su sıçramalarına karşı korumalıdır. Cihaz kapalı halde 110 x 58 x 19 mm boyutlarına sahip ve ağırlığı sadece 160 gramdır. Bu da onu kompakt ve günlük kullanım için oldukça kullanışlı bir cihaz haline getiriyor.

Telefon, 2,8 inç mat OLED ekranla donatılmıştır. 480 x 640 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, güneş ışığı altında bile görüntüleri net bir şekilde gösterme yeteneğine sahiptir. Minimalist arayüz, kullanıcıyı sosyal medya ve sonsuz bildirim akışından kurtarmaya hizmet ederken, teknik açıdan cihaz oldukça güçlüdür.

Akıllı telefon seviyesinde dahili güç

Her ne kadar tuşlu bir telefon olsa da, iç bileşenleri şaşırtıcı derecede güçlü:

  • MediaTek MT8873 işlemci;
  • 6 GB RAM;
  • 128 GB dahili depolama;
  • 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ön kamera;
  • 1800 mAh kapasiteli batarya.
Ayrıca cihaz, kaliteli ses için stereo hoparlörler, modern USB-C 2.0 arayüzü ve Bluetooth 5.0 teknolojisi ile donatılmıştır. Müzik tutkunları için 3,5 mm geleneksel kulaklık girişinin korunmuş olması ayrıca takdire şayandır.

Özbekistan pazarında da son yıllarda dijital detoks ve minimalizme olan ilgi artıyor. Light Flip gibi cihazlar, ana akıllı telefonundan yorulan ancak kaliteli iletişim, iyi bir kamera ve hızlı belleğe ihtiyaç duyan iş insanları için harika bir alternatif olabilir. Henüz cihazın küresel satışları ve bölgemize girişiyle ilgili kesin tarihler belirlenmemiş olsa da, konsepti teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Light FlipMotorola RazrTeknolojiMinimalizmAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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