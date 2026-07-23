Manchester United şampiyonluk yarışına hazır mı: Mikael Silvestre'den sürpriz açıklama

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, takımın mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sir Alex Ferguson yönetiminde dört kez İngiltere şampiyonluğu yaşayan Fransız eski futbolcu, "Kırmızı Şeytanlar"ın yakın yıllarda Premier Lig'de şampiyon olma ihtimalini düşük gördü. Ona göre takım henüz büyük zaferlere hazır değil. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Old Trafford'da şu anda olumlu değişimler gözlemlense de Silvestre, takım kadrosunda ve kulüp yönetiminde hala yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı. Goal.com'a verdiği röportajda, 2026-2027 sezonunda bile Manchester United için şampiyonluk yarışına girmenin "çok erken" olduğunu belirtti. Bu durum, taraftarların beklediği hızlı başarıların biraz daha gecikeceğine işaret ediyor.

Kulüp yönetimi, özellikle Sir Jim Ratcliffe ve INEOS grubu, Manchester'da "Kuzey Wembley" olarak adlandırılan 2 milyar sterlinlik yeni bir stadyum projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Ayrıca, kulübün 150. yıl dönümüne kadar hem erkek hem de kadın takımlarını ülkede baskın bir güç haline getirmeyi hedefleyen "Project 150" programı duyuruldu. Ancak sahadaki sonuçlar, altyapı kadar hızlı değişmeyebilir.

İstikrar — temel hedef

Sir Alex Ferguson'un 2013 yılında emekli olmasından bu yana Manchester United, Premier Lig'de bir kez bile şampiyonluk kupasını kaldıramadı. David Moyes'tan Ruben Amorim'e kadar birçok teknik direktör takımı eski ihtişamlı günlerine döndürmeye çalıştı ancak bu görev neredeyse imkansız hale geldi. Şu anda takımı yöneten Michael Carrick de aynı ağır sorumlulukla karşı karşıya.

Silvestre'ye göre, takım için şu anda komşu Manchester City ile rekabet etmekten ziyade kendi oyununu oturtmak daha önemli. Eski savunma oyuncusu, "Onlar uzun yıllardır Manchester'ın en iyi takımı ve bu şimdilik önemli değil. Önemli olan, geçen sezonun hatalarından ders çıkarıp daha güçlü ve istikrarlı bir takım haline gelmektir" diyor.

Eski futbolcu, kulübün temel görevinin Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak ve kademeli olarak şampiyonluk seviyesine çıkmak olduğunu vurguladı. Ona göre taraftarlar için Manchester City ile olan fark sadece derbi günlerinde önemli, stratejik açıdan ise takımın genel gelişimi ilk sırada yer almalı.

Gelecekteki transferler ve beklentiler

Manchester United, kadroyu güçlendirmek için aktif bir şekilde çalışıyor. Bazı uzmanlar birkaç akıllı transferin takımı yeniden zirveye taşıyabileceğini söylese de Silvestre, bu sürecin uzun zaman alacağını belirtiyor. Ona göre istikrarı yakalamak için Michael Carrick yönetimindeki teknik ekibe daha fazla zaman tanınması şart.

Sonuç olarak Manchester United, şanlı tarihini geri kazanma yolunda uzun vadeli projelere güveniyor. Silvestre gibi deneyimli futbolcuların uyarıları, taraftarları gerçekçi bir beklentiye hazırlamaya hizmet ediyor. Premier Lig'deki rekabet seviyesinin arttığı bir dönemde, "Kırmızı Şeytanlar"ın sadece paraya değil, aynı zamanda sabra da ihtiyacı olacak.