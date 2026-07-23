Tacikistan'da 18 yaşından küçük 423 kişi evlendi

·92·Dünya
Tacikistan'da 18 yaşından küçük 423 kişi evlendi

Tacikistan'da yılın ilk altı ayı içerisinde 18 yaşından küçük 423 vatandaş mahkeme kararıyla resmi olarak evlenme hakkı kazandı. Bu konu, 23 Temmuz'da Duşanbe'de düzenlenen basın toplantısında Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Abdukahhor Tagozoda tarafından açıklandı.

Yetkili, rapor döneminde mahkemelerin evlilik yaşının düşürülmesi talebiyle gelen 503 başvuruyuincelediğini belirtti. Bunlardan 423'ü onaylandı, 49'u ise reddedildi. Diğer başvurularla ilgili işlemler yasal prosedürlere uygun olarak yürütüldü.

Yetkililere göre, bu tür başvuruların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde azaldı. Örneğin, 2025 yılının ilk yarısında mahkemelere evlilik yaşının düşürülmesi için 1376 başvuru yapılmıştı. Ancak o dönemde bunların kaçının onaylandığına dair resmi bir bilgi verilmedi.

Yüksek Mahkeme, evlilik yaşının düşürülmesi taleplerinin genellikle ağır maddi koşullar, yetimlik veya aile kurma zorunluluğu ile açıklandığını bildirdi.

Abdukahhor Tagozoda, evliliğin kişinin sosyal durumunu iyileştireceğine dair bir kanaat oluşması durumunda, mahkemenin yasa çerçevesinde istisnai olarak evlilik yaşını düşürme kararı alabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte yetkililer, başvuru sahipleri arasında kaç kız ve kaç erkek çocuğu olduğuna dair detay vermedi.

Yüksek Mahkeme temsilcisi, erken evliliklerin ülkedeki boşanma oranlarını etkileyen faktörlerden biri olduğunu da kabul etti. Ona göre, gençler aile hayatının sorumluluğuna tam olarak hazır olmadıkları için bu tür evlilikler uzun sürmeyebilir.

Bu nedenle mahkemelere, reşit olmayanlara evlilik izni verirken her vakayı ayrı ayrı incelemeleri; kararın gerçekten sosyal durumlarını iyileştirip iyileştirmeyeceğini ve gelecekte istikrarlı bir aile yapısı oluşturup oluşturmayacağını dikkate almaları tavsiye edildi.

Ancak uzmanlar, "sosyal durumu iyileştirme" ve "gelecekteki aileyi güçlendirme" gibi kriterlerin pratikte nasıl değerlendirileceğinin hala açık bir soru işareti olduğunu belirtiyor.

Tacikistan Kadın ve Aile İşleri Komitesi verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında ülkede 27.563 evlilik kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 2.793 daha az oldu.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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