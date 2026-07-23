Milan, en yetenekli altyapı oyuncusu Francesco Camarda ile sözleşme yeniliyor

·19·Spor
Milan, en yetenekli altyapı oyuncusu Francesco Camarda ile sözleşme yeniliyor

İtalyan kulübü Milan, akademisinin en parlak temsilcisi ve Avrupa futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülen Francesco Camarda ile iş birliğini sürdürme konusunu kesinleştirdi. 2008 doğumlu yetenekli forvet, bugün kulüp merkezinde yeni bir uzun vadeli sözleşmeye imza atacak. Bu haberi Goal.com duyurdu. Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz akşamı Casa Milan'ı ziyaret edecek olan Camarda, 2031 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalayacak. Bu adım, kulüp yönetimi için stratejik bir öneme sahipti; zira "Rossoneri", en iyi genç oyuncularını başka takımlara kaptırmak istemiyor. Daha önce kulübün bir diğer altyapı oyuncusu Christian Comotto da benzer bir yol izlemişti.

Francesco Camarda, geçtiğimiz sezon Serie A tarihinin en genç oyuncusu olarak sahaya çıkarak uzmanların ve taraftarların dikkatini çekmişti. Oyun stili ve gol sezgisi birçok dev kulübün ilgisini çekse de, Milan yönetimi kendi altyapısından yetişen oyuncusunu takımda tutmak için tüm önlemleri aldı.

Gelecek planları ve kiralama seçeneği

Yeni sözleşme imzalandıktan sonra, kulüp ve futbolcunun menajeri Beppe Riso, Camarda'nın önümüzdeki sezonki gelişim planını görüşecekler. Şu anki temel amaç, genç forvetin düzenli maç pratiği kazanmasını sağlamak ve onu büyük futbola kademeli olarak hazırlamaktır.

Goal.com'un haberine göre, Serie A'nın bir diğer temsilcisi Parma, futbolcunun menajeriyle şimdiden temasa geçti. "Ducali" (Dükler), Camarda'yı önümüzdeki sezon için kiralamak istiyor. Ancak Milan yönetimi, oyuncu üzerindeki kontrolü tamamen elinde tutmak istiyor ve onu ancak gelişiminin garanti altına alınacağı bir durumda başka bir takıma geçici olarak gönderebilir.

İtalyan futbolu uzmanları, Camarda gibi yeteneklerin kendi kulüplerinde kalmasının Milan için sadece sportif açıdan değil, imaj açısından da önemli olduğunu belirtiyor. Bu durum, kulüp akademisinin hala üst düzey yetenekler yetiştirdiğinin bir kanıtı. Önümüzdeki saatlerde sözleşme imzalanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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MilanFrancesco CamardaTransferlerSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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