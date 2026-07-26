Küçük bir hamsterın kırık pençesi için dünyanın en küçük tellerinden biri uygulandı

·1·Dünya
Küçük bir hamsterın kırık pençesi için dünyanın en küçük tellerinden biri uygulandı

Pençesi kırık küçük bir hamster, veteriner Mariya Firsova tarafından olağandışı bir yöntemle tedavi edildi. Uzman, hayvanın boyutuna uygun özel bir ortopedik atel hazırlayarak yaralı pençeye yerleştirdi.

Bu cihaz normal alçı görevi görüyor. Kırık kemiği sabit tutarak hareket sırasında daha fazla zarar görmesini engelliyor. Atel çok küçük olduğu için hazırlanması ve pençeye doğru şekilde yerleştirilmesi özel bir hassasiyet gerektirdi.

Tedavinin ardından hamsterın pençesi koruma altına alındı ve kemiğin doğal olarak kaynaması için gerekli koşullar sağlandı. Veterinerler, böyle küçük hayvanlarla çalışırken sadece tıbbi bilginin değil, aynı zamanda büyük bir sabrın da gerektiğini vurguluyor.

Mariya Firsova'nın bu çalışması, veterinerlikte her canlıya boyutu ne olursa olsun aynı özenin gösterilmesi gerektiğini gösterdi.

HamsterVeterinerHayvan SağlığıOrtopedik AtelMariya Firsova
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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