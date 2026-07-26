BM: Orta Asya'da 26 milyon kişi kuraklıktan muzdarip

Orta Asya'da kuraklığın kapsamı genişlemekte ve 26 milyondan fazla nüfus bunun sonuçlarını hissetmektedir. BM tarafından sunulan verilere göre, bölgede 152 milyon hektardan fazla alan kuraklığın etkisi altında kalmıştır. Toprakların en az beşte biri bozulmaya uğramıştır.

Sorun sadece doğayla sınırlı kalmamaktadır. Su kıtlığı ekin verimliliğini düşürmekte, hayvancılık maliyetlerini artırmakta ve kırsal nüfusun gelirini olumsuz etkilemektedir. Toprak verimliliğinin düşmesi, gıda üretim imkânlarını da kısıtlayabilmektedir.

Sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, zarar gören toprakların onarılması ve iklim değişikliğine uyum sağlama meseleleri Semerkant'taki Küresel Çevre Fonu Asamblesi'nde ele alındı. Toplantıda Orta Asya ülkeleri için tasarlanan yeni çevre projeleri sunuldu.

BM Özbekistan'daki "Yeşil Mekân" programına da dikkat çekti. Bu girişim, ağaç dikmeyi, yeşil alanları genişletmeyi ve çevre durumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.