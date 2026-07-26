Microsoft Korsanlığa Son Veriyor: Windows Artık TPM Çipleri ile Korunacak

·58·Teknoloji
Microsoft Korsanlığa Son Veriyor: Windows Artık TPM Çipleri ile Korunacak

Microsoft, Windows işletim sistemini etkinleştirme sisteminde devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şirket, lisanslama sürecini daha güvenli hale getirmek ve yasadışı etkinleştirme yöntemlerine son vermek amacıyla anakart üzerindeki TPM (Trusted Platform Module) çiplerini kullanan yeni bir koruma mekanizması sunacak. Bu adım yalnızca siber güvenliği güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır var olan "korsanlık" yöntemlerini teknik olarak imkânsız hale getirebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknoloji, Key Management Service (KMS) sunucularının gerçekliğini doğrulamayı amaçlıyor. KMS, Microsoft'un kurumsal bir aracı olup büyük kuruluşların yüzlerce bilgisayarı merkezi olarak, her cihaza ayrı bir anahtar girmeden etkinleştirmesini sağlar. ixbt.com verilerine göre yeni sistem tam olarak bu süreci donanım düzeyinde kontrol ediyor.

TPM-based attestation: Yeni dönemin koruması

Yeni mekanizma "TPM-based attestation" olarak adlandırıldı. Temel amacı, etkinleştirme sunucusunun gerçekten yasal olduğunu ve güvenli bir ortamda çalıştığını onaylamaktır. Sistem önce sunucunun güvenilir donanımda başlatıldığını kontrol eder, ardından yazılım ortamının bütünlüğünü analiz eder. Yalnızca bu aşamalar başarılı bir şekilde geçildikten sonra etkinleştirme isteklerine izin verilir.

Microsoft uzmanları, mevcut KMS mimarisinin uzun yıllar boyunca zayıf bir nokta olduğunu belirtiyor. Hackerlar, resmi KMS altyapısını taklit eden sahte sunucular yaratarak kurumsal lisanslama mekanizmalarını atlattılar. Bu yöntem yalnızca işletmeler için değil, aynı zamanda sıradan kullanıcılar arasında da Windows sistemini yasadışı yollardan etkinleştirmede yaygın olarak kullanılıyordu.

Bu değişiklik Özbekistan IT pazarını da önemli ölçüde etkileyebilir. Ülkemizde pek çok küçük ve orta ölçekli işletme temsilcisi ile ev kullanıcıları hâlâ resmi olmayan etkinleştirme yöntemlerini kullanmaktadır. Microsoft tarafından donanım düzeyinde kontrolün getirilmesi, bu tür "çözümler"in çalışmasını durduracak ve kullanıcıları resmi lisanslara geçmeye zorlayacaktır.

Değişiklikler ne zaman yürürlüğe girecek?

Şirket verilerine göre, donanım düzeyindeki kontrol Windows Server'ın sonraki neslinden itibaren zorunlu bir parça haline gelecek. 2026 yılı Ağustos ayından itibaren Windows Server 2025 kullanıcıları altyapılarını yeni koruma mekanizmasına hazırlama konusunda bildirimler almaya başlayacaklar.

Yeni sistemin temel özellikleri şunlardır:

  • Etkinleştirme sunucusunun donanım düzeyinde kimlik doğrulaması;
  • Yazılım ortamı bütünlüğünün sürekli izlenmesi;
  • Sahte KMS emülatörlerinin engellenmesi;
  • Windows sisteminin belirli bir cihaz (hardware) ile olan bağının güçlendirilmesi.
Her ne kadar bu yenilik öncelikle kurumsal müşterilere yönelik olsa da, dolaylı olarak yasadışı etkinleştirici (activator) yazılım pazarını da darbeleyecektir. Birçok popüler araç tam olarak KMS sunucularını emüle ederek veya lisans durumunu zaman zaman onaylayan üçüncü taraf çevrimiçi sunuculara bağlanarak çalışır. TPM çipleri aracılığıyla gerçekleştirilen kontrol ise bu tür sahte bağlantıları hemen tespit etmeyi sağlar.

MicrosoftWindowsTPMSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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