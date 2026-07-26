Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'ndaki Kariyerini Noktalama Kararı Aldı

Arjantin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Leandro Paredes, futbol dünyasını sarsan bir bilgiyi paylaştı. Ona göre efsanevi Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalini uluslararası alandaki son maçı olarak değerlendirdi. Sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) sahibi oyuncu, Kuzey Amerika'daki turnuvanın bu kritik karşılaşmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Arjantin'in İspanya'ya karşı oynadığı finaldeki mağlubiyeti sadece şampiyonluğun kaçmasıyla kalmadı, aynı zamanda takım kaptanının ayrılığıyla da oldukça acı verici oldu. Şu anda Boca Juniors kulübünde forma giyen Paredes, Messi'nin bu finale ruhen bir veda maçı olarak hazırlandığını açıkladı.

Kaptan'ın Duyguları ve Beklenmeyen Karar

Paredes'in belirttiğine göre milli takım kampındaki atmosfer oldukça ağırdı. Orta saha oyuncusu, "Bu çok acı verici, çünkü tüm şampiyona boyunca bu son maçın gelmesini istememiştik. Bence o, milli takımdaki kariyerini tam olarak bu maçla sonlandırma konusunda kesin bir karar almıştı" dedi.

Bununla birlikte, Messi ile Paris Saint-Germain'de de birlikte top koşturan Paredes, kaptanın kararını değiştireceğini umuyor. Ona göre tüm takım ve taraftarlar Lionel'i bir kez daha 'albiceleste' formasıyla görmek istiyor. Ancak nihai kararın tamamen oyuncunun kendisine ve mutlu olmasına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Milli Takımda Büyük Reformlar Dönemi

Lionel Messi'nin yanı sıra Leandro Paredes'in kendisi de milli takımdaki geleceği konusunda tereddüt yaşıyor. Lionel Scaloni yönetimindeki takımda büyük değişiklikler ve kuşak değişimleri döneminin başlaması bekleniyor. Paredes şimdilik acele kararlar almamak ve her şeyi iyice düşünmek gerektiğini ifade etti.

Arjantin futbolu için bu haber büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Messi uzun yıllar boyunca takımın sadece lideri değil, aynı zamanda sembolü oldu. Onun ayrılığıyla birlikte Lionel Scaloni takımı yeniden yapılandırmak zorunda kalacak. Futbolseverler için de bu haber beklenmedik bir gelişme oldu, zira birçoğu Messi'nin büyük turnuvalarda bir kez daha zafer kazanmasını bekliyordu.

Şimdilik ne Lionel Messi ne de Arjantin Futbol Federasyonu tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Paredes gibi yakın bir takım arkadaşının sözleri durumun ciddiyetini gösteriyor. Inter Miami forması giyen hücum oyuncusu şu anda tüm odak noktasını kulüp kariyerine çevirmiş olabilir.