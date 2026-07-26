Milan, savunmasını güçlendirmek için Barcelona'dan Gerard Martin'i seçti

·55·Spor
Milan, savunmasını güçlendirmek için Barcelona'dan Gerard Martin'i seçti

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktör Amorim yönetiminde takımın savunma hattını kökten yenilemeyi planlıyor. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Celtic Park'ta oynanan hazırlık maçı, takımın defanstaki sorunlarını açıkça gözler önüne serdi. Bu nedenle "Rossoneri" yönetimi, teknik açıdan güçlü ve atağı geriden başlatabilecek bir defans oyuncusu arayışına girdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün ana hedefi olarak Barcelona altyapısından yetişen Gerard Martin görülüyor. Boyu 186 santimetre olan sol ayaklı savunmacı, La Masia akademisinin en yetenekli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Fiziksel durumu ve top kontrolü becerisinin Amorim'in taktik şemalarına tamamen uyum sağlaması bekleniyor.

Transfer bedeli ve müzakere detayları

El Nacional'in haberine göre Milan, bu transfer için Barcelona yönetimine 20 milyon euro değerinde resmi bir teklifte bulundu. Ancak Katalan kulübü bu rakamı yeterli bulmuyor. İspanyol devi oyuncusu için en az 35 milyon euro talep ediyor, ancak taraflar çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay karşılığında fiyatı biraz düşürme konusunda anlaşabilirler.

Gerard Martin geçen sezon La Liga'da 30 maçta sahaya çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen Barcelona, mali sorunlar ve bütçeyi dengeleme zorunluluğu nedeniyle onu satmaya hazır olduğunu belirtti.

Belirtmek gerekir ki Milan bu yarışta yalnız değil. İngiltere'den Chelsea kulübü de 2004 doğumlu yetenekli savunmacıya ciddi ilgi gösteriyor. İtalyanlar rakiplerini geride bırakmak için görüşmeleri hızlandırmayı amaçlıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Gerard Martin'in Milan savunmasının merkezi figürüne dönüşmesi ve Gila ile birlikte takımın yeni savunma duvarını oluşturması bekleniyor. Bu transfer yalnızca takımın savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hücum organizasyonunda yeni bir aşama başlatacak.

MilanBarcelonaTransferGerard MartinFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaEmiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaBugün, 03:15Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBarcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBugün, 02:51Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorLiverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorBugün, 02:37Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuDouglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuBugün, 02:36Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBarcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBugün, 02:16Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıYaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıBugün, 02:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı