Milan, savunmasını güçlendirmek için Barcelona'dan Gerard Martin'i seçti

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktör Amorim yönetiminde takımın savunma hattını kökten yenilemeyi planlıyor. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Celtic Park'ta oynanan hazırlık maçı, takımın defanstaki sorunlarını açıkça gözler önüne serdi. Bu nedenle "Rossoneri" yönetimi, teknik açıdan güçlü ve atağı geriden başlatabilecek bir defans oyuncusu arayışına girdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübün ana hedefi olarak Barcelona altyapısından yetişen Gerard Martin görülüyor. Boyu 186 santimetre olan sol ayaklı savunmacı, La Masia akademisinin en yetenekli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Fiziksel durumu ve top kontrolü becerisinin Amorim'in taktik şemalarına tamamen uyum sağlaması bekleniyor.

Transfer bedeli ve müzakere detayları

El Nacional'in haberine göre Milan, bu transfer için Barcelona yönetimine 20 milyon euro değerinde resmi bir teklifte bulundu. Ancak Katalan kulübü bu rakamı yeterli bulmuyor. İspanyol devi oyuncusu için en az 35 milyon euro talep ediyor, ancak taraflar çeşitli bonuslar ve sonraki satıştan pay karşılığında fiyatı biraz düşürme konusunda anlaşabilirler.

Gerard Martin geçen sezon La Liga'da 30 maçta sahaya çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen Barcelona, mali sorunlar ve bütçeyi dengeleme zorunluluğu nedeniyle onu satmaya hazır olduğunu belirtti.

Belirtmek gerekir ki Milan bu yarışta yalnız değil. İngiltere'den Chelsea kulübü de 2004 doğumlu yetenekli savunmacıya ciddi ilgi gösteriyor. İtalyanlar rakiplerini geride bırakmak için görüşmeleri hızlandırmayı amaçlıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Gerard Martin'in Milan savunmasının merkezi figürüne dönüşmesi ve Gila ile birlikte takımın yeni savunma duvarını oluşturması bekleniyor. Bu transfer yalnızca takımın savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hücum organizasyonunda yeni bir aşama başlatacak.