Messi, 2026 Dünya Kupası finalinden sonra ilk kez kendi ülkesinde göründü

2026 Dünya Kupası finalindeki ağır mağlubiyetin ardından Lionel Messi, Arjantin'de ilk kez taraftarların karşısına çıktı. 39 yaşındaki yıldız büyük futbol sahnelerini değil, ailesine yakın mütevazı bir kulüp maçını tercih etti; bu ziyaretin ardında özel bir neden vardı.

Messi hangi maçı izledi?

Lionel Messi, Santa Fe eyaletinin Arroyo Seco şehrinde oynanan Leones - Central Cordoba de Rosario karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

Arjantin Birinci C Ligi kapsamındaki mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma Atletico Union kulübüne ait Antonio Di Giacomo Stadyumu'nda oynandı.

Messi, sonuç ne olursa olsun kendisine yakın olan bir futbol projesini desteklemek için stadyuma geldi.

Ziyaretin ailevi bir sebebi vardı

Leones sıradan bir kulüp değil; kulübün başkanı Lionel Messi'nin ağabeyi Matias Messi. Takım, bu sezon Arjantin Futbol Federasyonu Birinci C Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Bu nedenle Messi'nin tribünde görünmesi sadece futbol izlemek değil, aynı zamanda aile projesine destek olarak değerlendirildi.

Stadyumdaki taraftarlar Arjantinli yıldızı sıcak bir şekilde karşıladı. Bu, onun İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinden sonraki ilk halka açık görünümlerinden biri oldu.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yine tarih yazdı

Arjantin finalde şampiyonluğu koruyamadı ancak Messi turnuvanın en parlak futbolcularından biri oldu.

Mücadelede:

8 maç oynadı;

8 gol attı;

4 asist yaptı;

toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Messi bu istatistiklerle turnuvanın en verimli futbolcularından biri oldu ve 2026 Dünya Kupası'nın 'Gümüş Top' ödülüne layık görüldü.

Arjantin finalde tek golle durduruldu

Lionel Scaloni takımı Dünya Kupası'nda karar maçına kadar yükseldi. Ancak İspanya'ya karşı oynanan finalde Arjantinliler, uzatma dakikalarında yedikleri tek golle 0-1 mağlup oldu.

Ferran Torres 106. dakikada İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü attı. Arjantin ise son dünya şampiyonu unvanını kaybederek turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Messi Inter Miami'ye ne zaman dönecek?

Dünya Kupası'ndaki ağır yüklenmenin ardından Messi'ye dinlenmesi için izin verildi. Bu nedenle MLS All-Star maçında da yer almadı. Şimdilik Arjantinli forvetin Inter Miami formasıyla sahalara döneceği tarih resmi olarak açıklanmadı.

39 yaşında olmasına rağmen mundialde 12 gole katkı sağlayan Messi'nin milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantin formasıyla kariyerine devam edip etmeyeceği veya milli takımla vedalaşıp vedalaşmayacağı konusunda henüz resmi bir karar yok.

Sizce, Lionel Messi Arjantin milli takımında yeniden oynamalı mı?