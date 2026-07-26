Neymar sahalara döndü: Brezilyalı yıldız dubl yaparak eleştirmenlere cevap verdi

Brezilyalı futbol efsanesi Neymar, sakatlık sonrası uzun bir aranın ardından sahalara dönerek üst düzey formunda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Brezilya Serie A kapsamında Chapecoense ile oynanan karşılaşmada Santos formasıyla iki gol atan hücum oyuncusu, takımının ana lideri olduğunu gösterdi. Bu maç, sadece geri dönüşüyle değil, son haftalarda profesyonelliğini sorgulayanlara verdiği anlamlı cevapla da önem taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmasına rağmen 34 yaşındaki forvetin hamleleri taraftarların ve uzmanların odağındaydı. Goal.com'un haberine göre Neymar, Dünya Kupası'ndaki ağır sakatlığının ardından iyileşme sürecini tamamlayarak Santos'un hücum hattını sırtlamakta hiçbir zorluk yaşamadı. İlk golü maçta üstünlüğü sağlarken, ikinci golü yeteneğinin hâlâ yerinde olduğunu tescilledi.

Eleştiriler ve kendine has “poker” sevinci

Neymar'ın goller sonrası sevinci ayrı bir tartışma konusu oldu. Gol sevinci sırasında kağıt oynamış gibi hareketler yapan yıldız, poker turnuvalarına katılımını eleştirenlere göndermede bulundu. Hatırlatılacağı üzere futbolcu, Santos'un Venezuela'daki önemli maçı sırasında São Paulo'da düzenlenen bir poker turnuvasında görüldüğü için yerel medya ve taraftarlarca sert bir şekilde eleştirilmişti.

Kulüp teknik direktörü Cuca duruma açıklık getirerek Neymar'ın Venezuela'ya gitmemesinin disiplinle ilgili olmadığını vurguladı. Teknik adamın sözlerine göre futbolcunun uzun bir sefere çıkmaması, fiziksel durumunu korumak için alınan taktiksel bir karardı. Neymar tüm antrenmanlara tam olarak katılmış ve poker turnuvasına yalnızca resmi izin gününde gitmişti.

Maç boyunca Neymar sadece golleriyle değil, agresif oyunuyla da dikkat çekti. İkinci yarıda rakibine sert bir müdahalede bulunduğu için hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kart, forvet oyuncusunun mevcut şampiyonadaki üçüncü kartı oldu ve otomatik olarak bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Bu cezadan dolayı Santos, 9 Ağustos'ta Athletico Paranaense ile oynayacağı kritik maçta ana “kreatif motorundan” mahrum olarak sahaya çıkmak zorunda kalacak. Neymar sahadayken hücum verimliliğinin belirgin şekilde arttığı açıkça görüldüğü için bu durum takım adına ciddi bir kayıp teşkil ediyor.

Neymar bu sezon 3 sarı kart gördü;

Santos ile olan sözleşmesi kapsamındaki verimliliği yüksek kalmaya devam ediyor;

Bir sonraki karşılaşma 9 Ağustos'ta oynanacak.

Genel olarak Brezilya futbolunun yıldızı, saha dışı yaşamına yönelik yöneltilen eleştirilere en iyi yolla — golleriyle — cevap vermeye devam ediyor. Sportif formunu yeniden kazanıyor olması hem kulüp hem de Brezilya Milli Takımı taraftarları için olumlu bir haber oldu.