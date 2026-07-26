Türkiye'de 42 yolculu otobüs devrildi

·49·Dünya
Türkiye'de 42 yolculu otobüs devrildi

Türkiye'nin Kırıkkale ilinde yolcu otobüsünün karıştığı büyük bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda otobüste bulunan 42 kişiden 40'ı çeşitli derecelerde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Temmuz gecesi Kırıkkale - Samsun karayolu Kimeski mahallesi sınırlarında gerçekleşti. İlk bilgilere göre sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Kaza anında otobüste, ulaşım şirketinin üç personeli dahil 42 yolcu bulunuyordu. Kaza neticesinde 40 kişi yaralandı.

Acil durum ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kendilerine gerekli tıbbi müdahale yapılmaktadır.

İlk bilgilere göre yaralılar arasında yabancı uyruklu kimse bulunmuyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

TürkiyeKırıkkaleSamsun
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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