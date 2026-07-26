Erling Haaland ve Tom Holland Arasındaki Eğlenceli Sohbet: “Örümcek Adam”ın Teklifi

Futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Erling Haaland ile Hollywood oyuncusu Tom Holland arasındaki beklenmedik diyaloğun detayları ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, “Örümcek Adam” rolüyle tanınan aktör, Norveçli golcüyü Tottenham kadrosuna katılmaya ikna etmeye çalışmış, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Bu olay, Erling Haaland'ın Borussia Dortmund formasıyla 41 gol atarak bütün dünyanın dikkatini çektiği 2021 yılında gerçekleşti. Tom Holland, Monako Grand Prix'si sırasında genç yıldızla iletişime geçerek onu Londra kulübüne davet etti. Goal.com'un haberine göre aktör, ününü kullanarak Tottenham için bir “gizli ajan” rolü oynamaya çalıştı.

Erling Haaland, kısa süre önce verdiği bir röportajda o dönem Tom Holland'ın kim olduğunu bilmediğini itiraf etti. Manchester City’li forvet, “Meğer bu Örümcek Adam imiş, ancak ben o filmi izlemedim” diyerek durumu açıkladı. Onun sözlerine göre, aktörden gelen mesajda sadece buluşup bir şeyler içmek ve Tottenham'a transfer olmak ricası yer alıyordu.

Yanlış Anlama ve Özür Dileme

İlk haberlerde Erling Xoland'ın aktöre karşı kaba davrandığı ve onu sıradan “rastgele bir adam” olarak gördüğü yönünde dedikodular yayılmıştı. Ancak futbolcu bu duruma açıklık getirerek kimseyi kırma niyetinde olmadığını vurguladı. Kendi YouTube kanalında durumun bağlamından koparıldığını ve biraz kaba göründüğü için aktöre daha sonra mesaj gönderdiğini söyledi.

Erling Haaland, “Ben bunu şaka olsun diye söylemiştim, ancak insanlar yanlış anladı. Kendimi rahatsız hissettim ve durumu yumuşatmak için ona yazdım” diyor. Bu durum, futbol yıldızlarının özel hayatının ve ünlü şahsiyetlerle iletişiminin taraftarlar için ne kadar ilginç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Şu anda Erling Haaland, Manchester City formasıyla Premier League rekorlarını kırmakla meşgul. Tottenham ise zamanında böyle bir transferi gerçekleştirme fırsatını kaçırmış gibi görünüyor. Aktörün kulübüne olan sadakati takdire şayan olsa da, futbolcunun profesyonel tercihi onu dünyanın en güçlü takımlarından birine taşıdı.

Bu olay, futbol dünyasında transferlerin sadece resmi menajerler aracılığıyla değil, bazen koyu birer taraftar olan ünlüler aracılığıyla da gerçekleştirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Manchester City taraftarları için ise bu, en büyük golcülerinin şu anda Etihad Stadyumu'nda kendi tarihini yazdığı düşünüldüğünde sadece eğlenceli bir anı olarak kaldı.