Hindistan Hükümeti Bitchat Anonim Mesajlaşma Uygulamasının Engellenmesini Talep Etti

·36·Teknoloji
Hindistan Hükümeti Bitchat Anonim Mesajlaşma Uygulamasının Engellenmesini Talep Etti

Hindistan hükümeti, GitHub platformasından Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey tarafından oluşturulan merkeziyetsiz Bitchat mesajlaşma uygulamasına ait depoların kaldırılmasını talep etti. Bu karar, ülkede devam eden büyük çaplı protestoların arka planında alındı; zira göstericiler internet kısıtlamalarını aşmak için tam olarak bu uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Jack Dorsey, X sosyal ağındaki kişisel sayfasında, Hindistan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Koordinasyon Merkezi (I4C) tarafından gönderilen resmi emrin bir kopyasını yayınladı. Belgeye göre, GitHub'ın üç saat içinde projeye ait üç depoya erişimi kısıtlaması gerekiyordu. Yetkililer, Bitchat mimarisinin kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırdığını, özellikle mesajları ele geçirmenin ve kullanıcıları tanımlamanın imkansız olduğunu vurguluyor.

Bitchat nasıl çalışıyor ve onu özel kılan nedir?

Bitchat, 2025 yazında tanıtılan ve geleneksel WhatsApp veya Telegram uygulamalarından kökten farklı olan açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu servisi kullanmak için internet bağlantısı, telefon numarası veya e-posta yoluyla kayıt olmak gerekmez. Veri alışverişi, Bluetooth Mesh teknolojisi yardımıyla doğrudan akıllı telefonlar arasında gerçekleştirilir; bu da cihazların kendi aralarında yerel bir ağ oluşturmasına olanak tanır.

Geliştiriciler bu aracı doğal afetler, iletişim kesintileri veya acil durumlarda iletişimi sürdürmek için tasarlanmış bir enstrüman olarak konumlandırıyor. Ancak, merkezi sunucuların bulunmaması ve kullanıcılar üzerinde kontrol kurulamaması Hindistan hükümeti için temel bir endişe kaynağı haline geldi. I4C'nin açıklamasına göre, bu tür teknolojiler yalnızca barışçıl amaçlarla değil, aynı zamanda dezenformasyon yaymak ve devlet güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri koordine etmek için de kullanılabilir.

Protestoların Ardından Keskin Bir Şekilde Artan Popülarite

TechCrunch'ın Sensor Tower analitik verilerine dayanarak aktardığına göre, Bitchat uygulaması Hindistan'da görülmemiş bir düzeyde popülerlik kazandı. Temmuz ortalarında bu uygulamanın dünya genelindeki toplam indirme sayısının yüzde 85'i doğrudan Hindistan'a denk geldi. Oysa bir ay önce bu oran sadece yüzde 1 civarındaydı.

Yalnızca beş gün içinde mesajlaşma uygulaması 91 bin kez indirildi; 23 Temmuz itibarıyla Hindistan'daki günlük aktif kullanıcı sayısı 330 bini aşarak servis için yeni bir rekor kırdı. İlginin bu şekilde artması, tıp fakültesi giriş sınavı sonuçlarının iptal edilmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine denk geldi. Göstericiler, internetin kesildiği bölgelerde bile iletişimde kalmak için mesh ağlarını kullanmaya yöneldi.

Şu anda GitHub'ın bu talebi nasıl yerine getireceği ve Jack Dorsey liderliğindeki ekibin sonraki adımlarının ne olacağı teknoloji camiasının odak noktasında. Bu durum, dijital özgürlük ile devlet kontrolü arasındaki küresel tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

BitchatJack DorseyHindistanGitHubTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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