Ankalayev, Galibiyet Sayısında Khabib Nurmagomedov'u Yakaladı

Abu Dabi'deki UFC turniri, Magomed Ankalaev için sıradan bir galibiyetten çok daha büyük bir anlam taşıdı. Rus dövüşçü, Özbekistan temsilcisi Bogdan Guskov'u son rauntta durdurarak organizasyondaki galibiyet sayısı bakımından Khabib Nurmagomedov'u yakaladı.

Beşinci Rauntta Ankalaev Baskıyı Artırdı

Yarı ağır siklet maçı 25 Temmuz'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirildi. İlk raundlarda temkinli dövüşen Ankalaev, mücadelenin ikinci bölümünde güreş ve yerde kontrol üstünlüğünü devreye soktu.

Beşinci rauntta Rus dövüşçü, Guskov'u yere sererek üst üste yumruklar indirdi. Hakem 2 dakika 41 saniyede maçı durdurdu ve Ankalaev teknik nakavtla kazanan ilan edildi.

Bu sonuç, Ankalaev'in UFC'deki 13. galibiyeti oldu.

Ankalaev, Khabib ile Aynı Seviyeye Geldi

UFC'nin resmi istatistiklerinde Guskov maçına kadar Ankalaev'in 12, Khabib Nurmagomedov'un ise 13 galibiyeti bulunuyordu. Abu Dabi'deki sonucun ardından Ankalaev de 13. galibiyetini alarak ünlü hemşehrisine ortak oldu.

Rus Dövüşçüler Arasındaki Liderler:

Islam Makhachev — 17 galibiyet; Alexander Volkov — 14 galibiyet; Magomed Ankalaev — 13 galibiyet; Khabib Nurmagomedov — 13 galibiyet.

Ankalaev'in Volkov'u yakalaması için bir, Makhachev'in rekorunuegale etmesi için ise dört galibiyete daha ihtiyacı var.

Guskov Maçı Kısa Sürede Kabul Etmişti

Bogdan Guskov başlangıçta Abu Dabi'deki ana maçta yer alması planlanan isim değildi. Magomed Ankalaev'in önceki rakibi Khalil Rountree sakatlanınca, Özbekistan temsilcisi kısa sürede onun yerini almayı kabul etti.

UFC, maç öncesinde Guskov'u Özbekistan'ın en yüksek reytingli dövüşçüsü olarak tanıttı. Profesyonel kariyerindeki 18 galibiyetinin tamamını erken bitiren sporcu, bunların 13'ünü ilk rauntta kazanmıştı.

Yenilginin ardından sosyal medyadan pes etmeyeceğini belirten Guskov, yeniden döneceğinin sözünü verdi. Abu Dabi'deki sonuç, onun dört maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Son Saniyedeki Yenilgiden Tarihi Başarıya

34 yaşındaki Ankalaev, UFC'deki ilk maçına 2018 yılında Paul Craig karşısında çıktı. Maç boyunca üstün olmasına rağmen, üçüncü raundun bitimine bir saniye kala üçgen boğma ile mağlup olmuştu.

Bundan sonra yarı ağır sikletin en tehlikeli dövüşçülerinden birine dönüşen sporcu, Alex Pereira'yı yenerek UFC şampiyonluğunu da kazandı. Daha sonra rövanşta kemeri kaybetse de Ankalaev, Guskovkarşısındaki galibiyetle yeniden kazananlar yoluna girdi.

Guskov ile yapılan mücadele sonrasında Ankalaev'in UFC'deki genel skoru 13 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 sonuçsuz maç şeklinde oluştu.

Sıra Yeniden Şampiyonluk Maçında mı?

Abu Dabi'deki galibiyet, Ankalaev'i yarı ağır siklette şampiyonluk yarışının ana adaylarından biri olarak tutmaya devam ediyor. Ancak beş raundluk mücadelenin büyük kısmının temkinli geçmesi nedeniyle bir sonraki maçının doğrudan kemer için olup olmayacağı henüz kesin değil.

Yine de rakamlar Ankalaev'i destekliyor: Khabib'in UFC'deki galibiyet rekorunu yakaladı ve aktif dövüşçüler arasında bu istatistiği daha da ileri taşıma şansına sahip.

Şimdi temel soru şu: Abu Dabi'deki bu zafer, Ankalaev'e şampiyonluk kemeri için yeni bir fırsat getirecek mi?