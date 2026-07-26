Sinema ve Tiyatroya Gitmek Yaşlanmayı Yavaşlatırmış

Müze, tiyatro, sinema ve konserleri düzenli olarak ziyaret etmek yalnızca kültürel bir dinlenme değil, aynı zamanda organizmanın fizyolojik yaşlanma sürecini de yavaşlatabilir. Bu durum, ScienceDaily yayın organında yer alan yeni bir araştırmada ele alınmaktadır.

Tokyo Bilim Enstitüsü bilim insanları, İngiltere'de gerçekleştirilen kapsamlı bir yaşlanma araştırmasının sonuçlarını analiz etti. Araştırmaya 50 yaş üstü 1899 katılımcı dahil edilmiş olup, bu kişilerin sağlık durumları birkaç yıl boyunca takip edilmiştir.

Uzmanlar, katılımcıların kan basıncı, akciğer fonksiyonu, kolesterol ve hemoglobin seviyeleri, vücut kitle indeksi, yürüme hızı ve el kavrama gücü gibi bir dizi tıbbi göstergesini değerlendirerek onların fizyolojik yaşını hesaplamıştır. Bu gösterge organizmanın gerçek durumunu yansıtmakta olup nüfustaki yaşından farklılık gösterebilir.

Ayrıca katılımcıların ne sıklıkla müze, tiyatro, sinema, konser ve sanat galerilerini ziyaret ettiği hakkında da bilgi toplanmıştır. Kültürel etkinliklere düzenli olarak katılan kişilerin fizyolojik yaşı ortalama 66,9 olarak belirlenirken, bu tür aktiviteleri az olan katılımcılarda bu gösterge 69,9 yıla denk gelmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, kültürel etkinlik düzeyindeki her bir ek puanın fizyolojik yaşın ortalama 31 gün daha genç olmasıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki; gelir, istihdam durumu, kronik hastalıklar ve diğer faktörler hesaba katıldıktan sonra dahi varlığını sürdürmüştür.

Bilim insanlarına göre kültürel etkinliklere düzenli olarak katılmak insanın sosyal faaliyetini artırmakta, ruh sağlığını güçlendirmekte ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemektedir. Uzmanlar bunun olumlu etkisinin hatta düzenli fiziksel egzersizlerin sonucuna yakın olabileceğini vurgulamaktadır.