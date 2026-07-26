Kimizun ne olduğunu turistlere açıklamaya çalışan çocuğun samimiyeti sosyal medyayı fethetti (video)

Kırgızistan'da kimiz satan bir çocuğun videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Yabancı turistlere milli içeceği tanıtmak için farklı dillerde konuşmaya çalışıyor, açıklamak zorlaştığında ise jestlerden yararlanıyor.

Görüntülerde çocuğun kimiz i misafirlere sade ve samimi bir dille anlattığı görülüyor. Bazen kelimeleri karıştırıyor ancak ürünü açıklamaktan vazgeçmiyor. Turistler ise onun çabalarını ilgi ve gülümsemeyle izliyor.

Çocuğun azmi sonuç verdi ve kimiz satmayı da başardı. Bu küçük satış süreci sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.