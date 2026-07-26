Sürücünün sabrını sınayan bukalemun herkesin neşesini yerine getirdi (video)

Kahramanmaraş'ta yolun ortasında beliren bukalemun sürücünün dikkatini çekti. Otomobil kullanan kişi hayvanı fark ederek ezmemek için hemen durdu.

Sürücü, bukalemunun yoldan hızlıca karşıya geçmesini bekliyordu. Ancak hayvan her adımında ileri ve geri sallanarak çok yavaş hareket etti. Onun bu alışkanlığı durumu eğlenceli bir görünüme bürüdü.

Sürücü ise bukalemunu acele ettirmeden yolu tamamen geçmesini bekledi. Onun beklenmedik tepkisi ve hayvanın yavaş yürüyüşü kameraya kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra binlerce kişi tarafından izlendi. Yorumlarda birçok kişi bukalemunun hareketini komik buldu. Diğerleri ise sürücünün hayvana gösterdiği dikkatli yaklaşımı olumlu karşıladı.