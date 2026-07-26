Donald Trump’ın Sağlığı Kötüleşti: Beyaz Saray Trump’ın Sağlık Durumuna İlişkin Endişelere Yanıt Verdi

Beyaz Saray, Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalara resmi bir açıklama yaptı. Başkanın ayaklarında hafif şişlik görülmesinin ardından tam bir tıbbi muayeneden geçirildiği ve kendisinde kronik venöz yetmezlik tespit edildiği belirtildi.

Beyaz Saray doktorunun 17 Temmuz 2025 tarihli raporuna göre, yapılan testler Trump’ta tehlikeli bir kan pıhtısı, arter hastalığı veya kalp yetmezliği bulunduğunu göstermedi. Kan testleri, böbrek fonksiyonları ve kalbin yapısı da normal çıktı. Doktor, başkanın genel sağlık durumunu iyi olarak değerlendirdi.

Venöz yetmezlik, bacak damarlarındaki kapakçıkların kanı yukarıya, kalp yönüne yeterince pompalayamaması durumunda ortaya çıkar. Hastalık uzun sürebilir, ancak doktor kontrolü ve uygun tedavilerle yönetilebilir.