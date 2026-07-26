Londonya Startup Dünyasında Yeni Bir Dönem: Lift House Geleneksel Silikon Vadisi Anlayışına Karşı

·43·Teknoloji
Londonya Startup Dünyasında Yeni Bir Dönem: Lift House Geleneksel Silikon Vadisi Anlayışına Karşı

Londra'nın doğusunda yer alan altı katlı modern bina, bugün teknoloji dünyasındaki yeni değişimlerin merkezi haline geliyor. Lift House adı verilen bu projenin kurucuları, Silikon Vadisi'nin yorucu çalışma düzeni ve yapay gürültülere dayalı kültüründen vazgeçerek girişimciler için tamamen yeni bir ortam yaratmayı amaçladı. Burada temel odak noktası yalnızca projeyi daha hızlı sergilemek değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmadır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Projenin kurucusu, 26 yaşındaki Rowan Aldean, önceki şirketini birkaç milyon dolara sattıktan sonra şu anda AI alanında yeni bir startup üzerinde çalışıyor. Onun vurguladığına göre, Lift House sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda benzer düşünceye sahip girişimcilerin karşılıklı deneyim paylaştığı ve birbirini desteklediği bir platformdur. Burada yaşayanlar, ABD'deki gibi 72 saatlik kesintisiz çalışma maratonları veya yasadışı depolarak evlerde yaşamak gibi aşırı yöntemlerden kaçınıyor.

Londonmaxxing: İngiliz Yaklaşımının Üstünlüğü

Lift House sakinleri "Londonmaxxing" adı verilen yeni trendin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu kavram, Londra teknoloji ekosisteminin tüm imkanlarından maksimum düzeyde yararlanmayı ifade ediyor. İngiliz girişimciler, Silikon Vadisi'nin kendini göstermeye meyilli kültüründendir ziyade DeepMind gibi şirketlerin oluşturduğu geleneklere daha çok güveniyor. Bilindiği üzere DeepMind, aşırı gürültü koparmadan Nobel Ödülü'nü kazanmış ve dünya çapında yenilikler yaratmıştır.

Dealroom verilerine göre, 2026 yılında Londra startupları toplam 14,7 milyar dolar yatırım çekerken, bunun 12 milyar doları doğrudan yapay zeka alanındaki projelere denk geliyor. Bu gösterge, Büyük Britanya teknoloji sahnesindeki güven ve ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Wayve, ElevenLabs ve Isomorphic Labs gibi büyük şirketler bu alandaki liderlerdir.

Uygu ve Denge

Lift House içindeki yaşam düzeni de kendine has özellikler taşıyor. Sakinler gıda ürünlerini ayrı ayrı satın alsa da genellikle birlikte yemek yapıyor ve temizlik işlerini karşılıklı paylaşıyor. Burada kalış süresi esnek olup bazıları bir ay, diğerleri ise yarım yıldan fazla kalmayı planlıyor. Temel amaç, iş ve özel yaşam arasındaki dengesini koruyarak yüksek başarılara imza atmaktır.

Bu mekan, Londra'nın teknolojik merkez olma konumunu güçlendirmeye hizmet ediyor. Silikon Vadisi'nde yüzlerce benzer "hacker house" bulunmasına rağmen, Londra'da bunlar henüz şekilleniyor. Lift House ise bu konuda kalite ve kültür açısından yeni standartlar belirliyor. Aşağıda Londra startup ekosisteminin temel başarıları yer almaktadır:

  • AI alanına yönelik rekor düzeydeki yatırımlar.
  • DeepMind gibi akademik ve pratik bilgiye dayalı ekolün varlığı.
  • Hustle culture (tükenmişlik kültürü) yerine sağlıklı çalışma ortamının oluşması.
  • Küresel pazarda rekabet edebilir yerli startupların çoğalması.
Özetle söylemek gerekirse, Lift House deneyimi gelecekteki teknolojik merkezlerin nasıl görünmesi gerektiğini gösteriyor. Genç İngiliz girişimciler başarıya ulaşmak için kendi sağlığını ve sosyal yaşamını feda etmek zorunda olmadığını kanıtlıyor. Bu da Londra'yı küresel teknoloji haritasında daha cazip bir konuma getiriyor.

LondraStartupYapay ZekaLift HouseTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorNesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorBugün, 03:21Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediApple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediBugün, 02:22OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakOpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakBugün, 01:23Canon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorCanon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorBugün, 00:59Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorÇin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorBugün, 00:52Minecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıMinecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıBugün, 00:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim