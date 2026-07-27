Minecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde Arttırıldı

Microsoft şirketi, popüler Minecraft oyununun sistem gereksinimlerini son 17 yıl içinde ilk kez ciddi şekilde yeniden gözden geçirdi. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu değişiklikler oyunun daha da geliştirilmesi, gelişmiş teknolojilerin entegre edilmesi ve gelecekteki sürümlerin kararlı çalışmasının sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En belirgin değişiklikler oyunun minimum yapılandırmasını etkiledi. Eskiden Minecraft: Java Edition; Intel Core i3-3210, AMD A8-8600 işlemciler, 2 GB RAM ve Intel HD 4000 entegre grafik kartına sahip eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışırken, artık teknik gereksinimler birkaç kat arttı.

Yeni tavsiye edilen teknik gereksinimler

Şirketin sunduğu verilere göre, tavsiye edilen gereksinimler de önemli ölçüde yükseldi. Artık Microsoft, oyunun Windows 11 işletim sistemi, Intel Core i5-12400 veya AMD Ryzen 5 5600 seviyesindeki işlemciler, GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Intel Arc A580 grafik kartları ve tam 16 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda çalıştırılmasını tavsiye ediyor.

Yine de teknik imkanları kısıtlı olan cihaz sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Microsoft'un resmi açıklamasına göre, eski veya tavsiye edilen düzeyi karşılamayan bilgisayar sahipleri oyuna erişim hakkından mahrum kalmayacak. Minecraft: Java Edition yine de bu tür donanımlarda çalışmaya devam edecek.

Ancak uzmanlar, eski donanımlarda oyunda kararlı bir kare hızı (FPS), hatasız çalışma ve yeni özelliklerin düzgün çalışmasının artık garanti edilmediği konusunda uyarıyor. Bu durum, eskimiş bilgisayar kullanıcıları için gelecekte zorluklar doğurabilir.

Sistem gereksinimlerinin keskin bir şekilde artması yalnızca oyun boyutunun genişlemesiyle ilgili değil. Temel nedenlerden biri de Microsoft'un eskimiş OpenGL grafik API'sinden vazgeçip onu daha modern Vulkan teknolojisiyle değiştirmeyi planlamasıdır. Bu geçişin genel performansını artırması bekleniyor.

Bilgisayarları yeni gereksinimleri karşılamayan kullanıcılar için Microsoft alternatif bir yol da sunuyor. Özellikle donanıma o kadar da talepkar olmayan Minecraft: Bedrock Edition sürümüne odaklanılması tavsiye ediliyor. Her ne kadar modifikasyon imkanları açısından Java sürümünün gerisinde kalsa da, sıradan oyuncular için uygun bir çözüm olmaya devam ediyor.