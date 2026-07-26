Granit Xhaka transferi kapandı: Sunderland kaptanını Chelsea'ye bırakmıyor

·38·Spor
Granit Xhaka transferi kapandı: Sunderland kaptanını Chelsea'ye bırakmıyor

İngiliz ekibi Sunderland'in teknik direktörü Regis Le Bris, takım kaptanı Granit Xhaka hakkındaki söylentilere son noktayı koydu. Deneyimli orta sahanın Londra kulübü Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberleri kesin bir dille reddeden teknik adam, bu konunun artık tartışılmayacağını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Guardian gazetesinin aktardığı bilgilere göre Chelsea, İsviçreli futbolcu için 8 milyon sterlinlik bir teklif yaptı ancak Sunderland yönetimi bu talebi derhal reddetti. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'deki eski öğrencisiyle yeniden birlikte çalışmak istiyordu ancak bu plan gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Kaptanın sadakati ve Avrupa hedefleri

Liverpool'a karşı oynanan (2-4) hazırlık maçının ardından basın mensuplarıyla konuşan Regis Le Bris, Xhaka'nın geleceği hakkında net konuştu. Teknik direktörün vurguladığı üzere futbolcu takımda kalmak ve kulüple birlikte yeni hedeflere ulaşmak istiyor.

"Hayır, bu konu kapanmıştır. Granit geleceği hakkında çok net bir karar aldı. Sunderland'i seviyor ve burada kalmak istiyor. O sadece sahnede değil, soyunma odasında da harika bir lider ve gerçek bir kaptandır" dedi Le Bris.

Geçen sezon Avrupa Ligi biletini alan Sunderland'de Granit Xhaka bu başarının merkezindeki isim olmuştu. Kulüp yönetimi, Avrupa arenasındaki ilk sezonu öncesinde en tecrübeli oyuncusunu satma niyetinde değil. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Transfer pazarı ve takım kadrosu

Le Bris, takımın transfer dönemindeki planlarına da değindi. Sözlerine göre ekip geçen yılki gibi 14 yeni futbolcu transfer etmeyecek, bunun yerine nokta atışı takviyelerle yetinecek. Takım içindeki istikrarı korumak şu an için öncelikli görev olarak görülüyor.

Granit Xhaka Premier Lig'de büyük tecrübeye sahip. Londra ekibi Arsenal formasıyla 297 maça çıkan futbolcu 23 gol kaydetti ve iki kez FA Cup'ı kazandı. Ayrıca Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen formalarıyla da başarılı bir performans sergiledi. Özellikle Leverkusen ile şampiyonluk ve Almanya Kupası zaferleri yaşadı.

Şu an için kaptanını kadroda tutan Sunderland, sadece iç ligde değil Avrupa Ligi'nde de başarılı bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor. Chelsea ise orta saha hattını güçlendirmek için başka adayları aramak zorunda kalacak.

ChelseaSunderlandGranit XhakaTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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