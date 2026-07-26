Hamdamov derbiyi çözdü: Pahtakor liderliğe yaklaştı

Taşkent derbisinde tek bir isabetli vuruş hem kazananı hem de şampiyonluk yarışındaki durumu değiştirdi. Pahtakor deplasmanda Bunyodkor'u tek golle mağlup ederek lider Neftçi'ye bir adım daha yaklaştı.

Çekişmeli ve tavizsiz geçen karşılaşmada Aslanlar'a 3 puanı getiren golü ikinci yarının başında Dostonbek Hamdamov kaydetti.

İlk yarıda temkinli futbol

Özbekistan Süper Ligi'nin 14. hafta merkez maçında Bunyodkor ve Pahtakor karşı karşıya geldi.

Taşkent derbisine yakışır şekilde maçın başlarında takımlar büyük risk almadı. Orta sahnede büyük bir mücadele yaşanırken, futbolcular rakip hatalarından yararlanmaya çalıştı.

Pahtakor topa daha çok sahip olmaya çalışırken, Bunyodkor hızlı kontra ataklarla tehlike yaratmayı planladı. Ancak devre sonuna kadar taraflar aradığı golü bulamadı.

Beşar Resan'dan pas, Hamdamov'dan bitirici vuruş

Maçın kırılma anı ikinci yarı başladıktan kısa süre sonra yaşandı.

49. dakikada Irak milli orta saha oyuncusu Beşar Resan atağı kusursuz bir pasla devam ettirdi. Dostonbek Hamdamov ise bu fırsatı iyi değerlendirerek topu Bunyodkor ağlarına gönderdi — 0:1.

Beşar Resan'ın nokta atışı pası ve Hamdamov'un soğukkanlı vuruşu derbinin kaderini tayin etti.

Golden sonra Bunyodkor skoru eşitlemek için tüm hatlarıyla yüklendi. Ev sahibi ekip hücumu canlandırmak adına hamleler yapsa da Pahtakor savunması baskıya direndi.

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran konuk ekip derbiyi 1:0 kazandı. Maçın sonucu resmi istatistiklere de yansıdı.

Şampiyonluk yarışında heyecan dorukta

Bu galibiyet Pahtakor için sadece sıradan bir 3 puan değildi. Takım, şampiyonluktaki ana rakibi Neftçi ile arasındaki puan farkını kapatma fırsatı yakaladı.

14. hafta öncesinde Neftçi 34 puanla lider, Pahtakor ise 30 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Aslanlar derbi galibiyetiyle puanını 33'e yükseltti ve liderin sadece 1 puan gerisinde kaldı.

Artık şampiyonluk yarışında her maçın değeri daha da artıyor. Tek bir beraberlik veya mağlubiyet puan durumunun zirvesini değiştirebilir.

Bunyodkor ise 19 puanda kaldı. Sezona iyi başlayan takım, son dönemdeki sonuçların ardından üst sıralar yarışında değerli puanlar kaybediyor.

Hamdamov kritik maçta yine sahneye çıktı

Dostonbek Hamdamov bu sezon Pahtakor'un en kilit oyuncularından biri haline geliyor. Kanatlardaki hareketliliği, ceza sahasına doğru zamanda sızması ve kritik anlardaki soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

Beşar Resan ile yakaladığı uyum takımın hücum silahına dönüştü. Iraklı oyuncunun pasları ve Hamdamov'un dinamizmi rakip savunmalara zor anlar yaşatıyor.

Pahtakor'un resmi kadro yapısında Hamdamov sol kanat orta saha, Beşar Resan ise hücum hattının kilit isimleri arasında gösteriliyor.

Maç Sonucu

Özbekistan Süper Ligi, 14. Hafta

Bunyodkor — Pahtakor — 0:1

Gol:

Dostonbek Hamdamov, 49';

asist — Beşar Resan.

Derbiyi kazanan Pahtakor şampiyonluk ateşini yeniden yaktı. Artık Neftçi'nin yapacağı olası bir hata Aslanlar'ı zirveye taşıyabilir.

Sizce bu sezon şampiyonluğu Neftçi korur mu, yoksa Pahtakor liderliği kapar mı?