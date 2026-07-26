Federico Chiesa Liverpool'da Kalacağını Doğruladı: İtalyan Yıldız Transfer Söylentilerine Nokta Koydu

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Federico Chiesa Liverpool'da Kalacağını Doğruladı: İtalyan Yıldız Transfer Söylentilerine Nokta Koydu

Liverpool takımının İtalyan hücum oyuncusu Federico Chiesa, son dönemde geleceğiyle ilgili çıkan transfer söylentilerine son noktayı koydu. Futbolcu, İngiliz kulübünde mutlu olduğunu ve tüm odak noktasını yeni sezona çevirdiğini resmi olarak açıkladı. Bu açıklama, özellikle İtalya Serie A kulüplerinin kendisine olan ilgisi fonunda büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2024 yılının Ağustos ayında Juventus'tan 12,5 milyon sterlin karşılığında Merseyside'a transfer olan Chiesa için İngiltere'deki ilk dönemi kolay geçmedi. Sakatlıklar ve form düşüklükleri nedeniyle ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. Ancak takımın başına yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın gelmesiyle futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Chiesa, tam da yeni teknik direktörün yönetiminde kendini kanıtlamaya karar verdi.

Yeni Teknik Direktör ve Taktiksel Değişiklikler

Sunderland takımına karşı oynanan ve 4:2'lik galibiyetle sona eren hazırlık maçının ardından Chiesa gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin belirttiğine göre, Andoni Iraola onu alışılagelmiş kanat oyuncusu pozisyonunda değil, merkez forvet olarak deniyor. Bu taktiksel değişiklik futbolcu için beklenmedik olsa da, takımın çıkarları doğrultusunda her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

"Şu anda Liverpool'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü, taraftarları ve buradaki atmosferi seviyorum. Potansiyelimi gösterebilmek için var gücümle çalışıyorum. Artık kafamda sadece Liverpool ve önümüzdeki maçlar var" diyerek konuştu Federico Chiesa röportajında.

Goal.com'un haberine göre, yeni teknik direktör Andoni Iraola takımdan yüksek yoğunluk ve sahanın her alanında agresif pres talep ediyor. Chiesa, teknik direktörle ağırlıklı olarak taktiksel şemalar ve rakibe baskı konularında konuştuğunu, uzun vadeli geleceği konusunda ise henüz derinlemesine müzakereler yapılmadığını belirtti. Buna rağmen futbolcu, hocanın isteklerini anladığını vurguladı.

Liverpool geçen sezon Premier League'i beşinci sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi biletini son anda almıştı. Yeni sezonda takımın önünde hem iç ligde hem de Avrupa sahnelerinde yüksek hedefler bulunuyor. Chiesa, bu başarıların doğrudan bir parçası olmak ve takımın liderlerinden birine dönüşmek istiyor.

İtalyan futbolcunun bu kararı Liverpool taraftarları için olumlu bir haber oldu. Takımın hücum hattındaki rekabetin yüksek olması ve yeni teknik direktörün modern futbol anlayışı, Chiesa'ya en iyi özelliklerini sergileme fırsatı verebilir. Artık her şey futbolcunun sezon öncesi hazırlık kampında kendini nasıl göstereceğine bağlı.

LiverpoolFederico ChiesaTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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