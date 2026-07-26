Al-Nasr'da 213 Milyon Dolarlık Tehlike: Transferler Duruyor mu?

Cristiano Ronaldo öncülüğünde büyük hedefler peşinde koşan Al-Nasr, ciddi bir mali baskı altında kaldı. Suudi basını, kulübün yükümlülüklerinin 800 milyon riyali — yaklaşık 213 milyon doları — aştığını ve bu durumun yaz transferlerini neredeyse dondurduğunu bildiriyor.

Şimdi kulübü kurtarmak için üç sert önlem tartışılıyor. Bunlar arasında yönetimin yetkilerinin kısıtlanması ve Al-Nasr'ın bir kısmının yeni bir yatırımcıya satılması seçeneği de yer alıyor.

Borç nereden çıktı?

Suudi Arabistan'ın Al-Riyadiyah gazetesine dayandırılan haberlere göre, Al-Nasr'ın mali yükümlülükleri 800 milyon riyali geçti. Bunların ana kısmının geçen sezon alınan transfer ve mali kararlarla ilgili olduğu belirtiliyor.

Bu rakamın kulübün kamuya açıklanan denetlenmiş raporu değil, kaynaklara dayalı medya bilgisi olduğunu dikkate almak gerekiyor. Buna rağmen durumun ciddiyetini, Al-Nasr'ın yeni futbolcuları tescil ettirmekte zorlanması da gösteriyor.

Kulübün yeni transferi yalnızca kendi ticari gelirleri aracılığıyla yeterli kaynak bulabilmesi halinde gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Al-Nasr'ın Mallorca orta saha oyuncusu Samu Costa ile ön anlaşmaya varmasına rağmen mali kısıtlamalar nedeniyle transferi tamamlayamadığı bildirildi.

İki Yılda 250 Milyon Euro Harcandı

Transfermarkt verileri, kulübün transfer politikasının ne kadar büyük harcamalar gerektirdiğini gösteriyor.

2024/25 sezonunda Al-Nasr:

yeni futbolculara 140,35 milyon euro harcadı;

futbolcu satışından 20,12 milyon euro elde etti;

transfer bilançosunda 120,23 milyon euro zarar kaydetti.

2025/26 sezonunda ise:

transfer harcamaları 110,47 milyon euro;

futbolcu satışından gelir 14,4 milyon euro;

negatif bilanço 96,08 milyon euro oldu.

Buna göre son iki sezonda kulüp yaklaşık 250,8 milyon euro harcayıp satışlardan sadece 34,5 milyon euro civarında gelir elde etti. Net transfer zararı ise 216 milyon doları aşıyor.

Kulübü Kurtarmak İçin Üç Plan Hazırlanıyor

Haberlere göre, Al-Nasr'ın yüzde 75 hissesine sahip olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu durumu kontrol altına almak için üç yönü değerlendiriyor.

Birinci önlem — mevcut icra yönetiminin bazı mali yetkilerinin kısıtlanması. Bu karar kulübün yeni sözleşmeler imzalama olasılığını geçici olarak azaltacak.

İkinci yön — mali, ticari ve hukuki danışmanlık şirketlerinin celsi. Bunlar kulüp gelirlerini artırmak, masrafları kısmak ve borçları belirlenen sürede azaltmak için bir plan geliştirmelidir.

Üçüncü ve en sert seçenek — kulüp hisselerinin bir kısmının yatırımcıya satılması. Kamu Yatırım Fonu'nun Al-Nasr'ı satın almakle ilgili iki ciddi teklifi incelediği, ancak tamamen değil kısmi özelleştirmeyi tercih ettiği bildirildi.

Ronaldo'nun Maaşı Gerçekten 245 Milyon Dolar mı?

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki kesin rakamlar Al-Nasr tarafından tamamen açıklanmadı. Bu yüzden yıllık maaşının 245 milyon dolar olduğu resmi olarak onaylanmış bir bilgi değil.

Reuters'ın aktardığı Bloomberg hesaplamalarına göre, Portekizli forvetin önceki yıllık geliri 177 milyon sterlin — yaklaşık 237,5 milyon doları — oluşturuyordu. Buna bonusların ve kulüpteki olası yüzde 15'lik hissenin ayrı olarak eklendiği söylendi. Ronaldo'nun 2025 yılında imzaladığı yeni sözleşmenin toplam değeri ise 400 milyon doların üzerinde değerlendirildi.

Bu nedenle 245 milyon dolarlık rakam gerçeğe yakın olabilir, ancak bunu sadece tahmini bir mali paket olarak göstermek daha doğru olur.

Ronaldo kulüp için sadece büyük bir harcama değil. O, Al-Nasr'a uluslararası kitle, sponsorlar, forma satışları ve ticari ilgi de getirdi. Sorun şu ki, bu fırsatlar henüz kulübün devasa harcamalarını tam olarak karşılayacak sürdürülebilir bir gelire dönüştürülmedi.

Eski Borçlar Kapatıldı, Ancak Yeni Yükümlülükler Ortaya Çıktı

Al-Nasr, 2024 yılının aralık ayında 2018'den kalan 14 mali dosyayı kapatarak 300 milyon riyallik tarihi borçları ortadan kaldırdığını duyurmuştu.

Kulübün 2025 yılında devlet hibeleri olmadan 556 milyon riyal gelir elde ettiği de bildirildi. Ancak sonraki büyük transferler, futbolcu maaşları ve sözleşme yükümlülükleri masrafları yine gelirin üzerine çıkardı.

Bu durumda sorun paranın hiç olmaması değil, gelen kaynak ile üstlenilen yükümlülükler arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Ronaldo'nun Talep Ettiği Güçlendirme Artık Gerçekleşmeyecek mi?

Ronaldo daha önce Al-Nasr'ın transfer politikasından ve ana rakiplerine kıyasla yeterince güçlendirilmediğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. 2026 yılının şubat ayında kulüp yönetiminden duyduğu hoşnutsuzluk fonunda bazı maçlarda kadroya alınmadı.

Ancak mevcut mali kısıtlamalar şartlarında yıldız yeni futbolcuları transfer etmek daha da zorlaşacak. Kulüp önce:

borçları yeniden yapılandırmalı;

yeni ticari gelir bulmalı;

yatırımcı çekmeli;

veya kadrodaki bazı futbolcuları satmak zorunda kalabilir.

Al-Nasr'ı Ne Bekliyor?

Durum şimdilik kulübün iflas ettiği anlamına gelmiyor. Al-Nasr güçlü bir ticari markaya, milyonlarca taraftara ve Kamu Yatırım Fonu'nun desteğine sahip.

Ancak 800 milyon riyallik yükümlülükler hakkındaki haberler doğruysa, kulüp eskisi gibi sınırsız transferler gerçekleştiremeyecek. Yeni bir yatırımcı bulunmazsa veya gelirler keskin bir şekilde artmazsa, Al-Nasr masrafları kısmaya ve sportif planlarını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacak.

Ronaldo kulübü dünyaya tanıttı. Şimdi ise asıl sınav başlıyor: Al-Nasr bu popülariteyi sürdürülebilir bir işe dönüştürebilecek mi yoksa yıldız proje borçların baskısı altında küçülecek mi?