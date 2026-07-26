Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi Çıktı

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Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz Güncellemesi Çıktı

Samsung, popüler akıllı telefon modelleri Galaxy A57 ve Galaxy A27 için Temmuz 2026 güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni yazılım cihazların çeşitli güvenlik açıklarına karşı korumasını güçlendirmeyi amaçlıyor ve kullanıcı güvenliğini sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan yeni yama, önceki One UI ve Android sürümlerinde tespit edilen toplam 57 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, bu kusurların bazılarının kritik düzeyde riskler içerdiğini ve bunların zamanında kapatılmasının kişisel verilerin korunmasında belirleyici bir önem taşıdığını vurguluyor.

Uluslararası Piyasalar ve Yazılım Detayları

Şu anda uluslararası pazarlardaki Galaxy A57 akıllı telefonları için söz konusu güncelleme aşamalı olarak dağıtılmaktadır. Yeni yazılım A576BXXS4AZG7 numarasıyla çıkmış olup, boyutu yaklaşık 384 MB civarındadır. Bu boyut, kullanıcıların güncellemeyi hızlı ve rahat bir şekilde indirmesine olanak tanır.

Buna karşılık Galaxy A27 modeli için de ilgili yazılım hazırlandı. Bu akıllı telefonun sahibi olan kullanıcılar için güncelleme ilk aşamada Güney Kore'de yayınlandı ve yazılım numarası A276KKSS2AZG1 olarak belirlendi. Yakın günlerde Samsung'un bu önemli yamayı diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunması bekleniyor.

Gelecek Yazılım Planlaması

Belirtmek gerekir ki, her iki akıllı telefon da gelecekte Android 17 tabanlı yeni One UI 9.0 arayüzünü alacak cihazlar listesine dahil edilmiştir. Her ne kadar bu modeller için bir sonraki büyük güncellemenin kesin çıkış tarihleri henüz duyurulmamış olsa da, Samsung cihazlarını düzenli olarak güvenlik yamalarıyla desteklemeye devam ediyor.

Kullanıcılara güncellemeyi yüklemeden önce internet bağlantısının kararlılığını kontrol etmeleri ve batarya seviyesinin yeterli olduğundan emin olmaları tavsiye edilir. Bu tür düzenli güncellemeler, akıllı telefonların kararlı çalışmasını ve siber güvenlik tehditlerine karşı dirençli olmasını garanti eder.

SamsungGalaxy A57Galaxy A27One UIAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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