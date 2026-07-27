Rostov'da Gece İHA Saldırısı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, Beş Sivil Yaralandı

Fotoğraf: rostov.kp.ru

Rostov-na-Donu'da gerçekleşen gece hava saldırısı trajik sonuçlara yol açtı. Rus bölge yönetiminin açıklamasına göre, iki kişi hayatını kaybetti, beş vatandaş yaralandı; bunlar arasında durumu ağır olan bir ergen de bulunuyor.

İHA'ların düşmesinin ardından şehrin üç bölgesinde yangınlar çıktı. Alevler özel evlere, depolara ve bir işletmenin arazisine yayılırken, kurtarma ekipleri büyük yangın odaklarıyla mücadele etti.

Hayatını kaybedenler karı kocaydı

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, saldırı sonucunda hayatını kaybeden iki kişinin evli bir çift olduğunu bildirdi.

Beş kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bunlardan aralarında bir ergenin de bulunduğu ikisinin durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Dört yaralı Rostov Acil Tıp Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralanan bir diğer kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Vali, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtti.

İHA'lar üç bölgede yıkıma yol açtı

İlk belirlemelere göre karadaki ana hasar şu bölgelerde kaydedildi:

Zheleznodorojniy bölgesi;

Proletarskiy bölgesi;

Leninskiy bölgesi.

Bölge yöneticisi, İHA'ların düşmesi sonucu birçok yerde yangın çıktığını söyledi. Özel bir işletmenin arazisi, depo binaları, birkaç müstakil ev ve yakınlarında park halinde bulunan otomobiller alevler içinde kaldı.

Ayrıca birkaç müstakil ev, çok katlı bir binanın üst katları ve bir sosyal kurumun camlarının kırıldığı bildirildi. Hasarın tam boyutu henüz hesaplanıyor.

Kurtarma ekipleri 400 metrekarelik yangını söndürdü

Saldırının ardından çıkan yangınların büyük kısmı hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Ancak kurtarma ekipleri yaklaşık 400 metrekarelik alanı kaplayan büyük bir yangın odağını söndürmeye devam etti.

Proletarskiy bölgesinde zarar gören çok katlı binanın sakinleri için geçici barınma merkezi açıldı. Burada yatak yerleri, sıcak içecekler ve gıda temin edilirken, tahliye edilen sakinler için otobüsler de tahsis edildi.

Sonuçlara ilişkin bilgiler güncellenebilir

Rostov bölge yetkilileri olay yerlerinde acil durum hizmetleri, tıp personeli ve hasar tespiti komisyonlarının çalıştığını bildirdi.

Mevcut verilere göre:

Sonuç Tespit Edilen Durum Hayatını Kaybedenler 2 kişi Yaralılar 5 kişi Durumu Ağır Olanlar 2 kişi Hastaneye Kaldırılanlar 4 kişi Zarar Gören Bölgeler 3 adet Büyük Yangın Alanı 400 m²

Bu rakamlar 27 Temmuz sabahı yayımlanan ilk verilere dayanmaktadır. Yetkililer, arama çalışmaları, yangının tamamen söndürülmesi ve hasar tespiti devam ettiği için sonuçlara dair bilgilerin güncellenebileceğini vurguladı.

Rostov'daki gece saldırısı, savaş bölgesinin dışında da siviller için tehlikenin arttığını bir kez daha gösterdi. Bu kez İHA'lar depo veya işletmelerle sınırlı kalmadı; iki insanın hayatı söndü, bir aile trajediyle karşı karşıya kaldı.