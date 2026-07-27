Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın erken ya da geç batı bölgelerini kaybedeceğini söyledi. Polonya, Macaristan ve Romanya ile ilgili tarihi sınırlara değinen Putin, Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün "tek garantisi" olarak nitelendirdi.

Ancak bu gerçekleşmesi kesinleşmiş bir senaryo değil, Putin'in siyasi bir kehanetidir. Uluslararası hukuk ve BM'nin konumu, Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını desteklemektedir.

Putin Ne Dedi?

Açıklama 26 Temmuz tarihinde Sankt-Peterburg'da Rusya Donanması personeliyle yapılan toplantıda dile getirildi.

Putin, Ukrayna'nın batısındaki bazı bölgelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bünyesine katıldığını hatırlattı.

«Eminim ki Ukrayna erken ya da geç bu batı topraklarını kaybedecektir. Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait olan bölgeler tarihî olarak kendi yerlerine geri dönecektir», dedi.

Rusya Devlet Başkanı, bu sürecin yakın zamanda değil, bir, iki, on ya da on beş yıl sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak bu tür bir toprak değişiminin hangi hukuki veya siyasi mekanizma yoluyla gerçekleşebileceğini açıklamadı.

Ukrayna Yönetimini "Kavanozdaki Örümceklere" Benzerdi

Ukrayna hükümeti içinde ciddi anlaşmazlıklar olduğunu iddia eden Putin, ülke yönetimini "kavanozdaki örümcekler gibi kavga eden" siyasetçilere benzetti.

Ukruklu yetkilileri halktan ve Batılı ortaklardan gelen fonları paylaşmakla suçladı. Toplantıda bu suçlamaları doğrulayacak herhangi bir somut belge veya kanıt sunulmadı.

Bu sözler, Ukrayna'daki iç siyasi çatışmaların basit bir eleştirisinden çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Putin bu yolla Ukrayna devletinin istikrarını şüpheye düşüren önceki retoriğini sürdürdü.

Batı Ukrayna Hakkındaki Tarihsel İddia Ne Kadar Eksiksiz?

Putin'in bahsettiği bölgelerin tarihi gerçekten de karmaşıktır. Ancak bunların tümünü sadece "Stalin'in Ukrayna'ya hediyesi" olarak nitelendirmek tarihsel süreci aşırı basitleştirmek olur.

İkinci Dünya Savaşı arifesinde ve sonrasında:

Galiçya ve Volin'in büyük bir kısmı Polonya sınırları içindeydi;

Kuzey Bukovina Romanya'ya aitti;

Zakarpatya, savaşlar arası dönemde Çekoslovakya'nın bir parçasıydı;

bu bölgeler 1939-1945 yıllarında Sovyetler Birliği'ne dahil edilmiş ve ardından Ukrayna SSC'ye bağlanmıştır.

Polonya'nın doğu sınırı batıya kaydırılmış ve Varşova bunun karşılığında Almanya'nın eski doğu topraklarından toprak almıştır. Bu değişiklikler sadece Stalin'in kişisel kararı değil, savaşın, Sovyet işgalinin ve Yalta ile Potsdam'daki uluslararası anlaşmaların bir sonucuydu.

Polonya, Macaristan ve Romanya Toprak Talebinde mi Bulunuyor?

Putin'in açıklamasında, bu devletlerin Ukrayna topraklarını geri almayı planladığına dair net resmi bir belge veya karar sunulmadı.

Varşova, Budapeşte ve Bükreş'in Ukrayna sınırlarını güç yoluyla değiştirmeyi amaçlayan ortak resmi bir planı yayınlanmadı. Bu nedenle Putin'in sözlerini mevcut bir toprak anlaşması olarak değil, geleceğe yönelik siyasi bir tahmin olarak kabul etmek daha doğrudur.

Bu tür açıklamalar, Ukrayna ile komşu devletler arasında güvensizlik yaratabilir ve tarihsel çatışmaları yeniden siyasi gündeme taşıyabilir.

Uluslararası Hukuk Ne Diyor?

BM, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca vurgulamıştır.

Uluslararası hukuka göre, bir devletin topraklarının güç kullanarak veya güç tehdidiyle ele geçirilmesi yasal olarak tanınmaz. Ukrayna sınırlarının değiştirilmesi de ancak yasal, barışçıl ve tarafların rızasına dayanan bir süreçle gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle, tarihte bir bölgenin belirli bir devletin sınırları içinde kalmış olması tek başına bugün onu geri almak için otomatik bir hak vermez. Aksi takdirde dünya haritasının yarısını yeniden çizmek zorunda kalınırdı; tarih bu konuda oldukça "seri bir dizidir".

Putin Rusya'nın Savaşı Başlatmadığını Söyledi

Rusya Devlet Başkanı toplantıda Moskova'nın savaşı başlatmadığını, aksine Kiev ve Batı'nın başlattığı eylemlere yanıt verdiğini bir kez daha iddia etti.

Ancak BM ve uluslararası toplumun büyük kısmı 24 Şubat 2022'de Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına kapsamlı bir şekilde girmesini bir işgal ve Ukrayna egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi. BM Genel Kurulu, Rusya'dan birliklerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan topraklarından çekmesini talep etti.

Dolayısıyla, "Rusya savaşı başlatmadı" düşüncesi Kremlin'in resmi yorumudur ve BM'nin hukuki ve siyasi değerlendirmesiyle uyuşmamaktadır.

Bu Açıklama Neden Önemli?

Putin'in sözleri, Rusya yönetiminin Ukrayna meselesini sadece cephe ve müzakereler açısından değil, aynı zamanda ülkenin gelecekteki sınırları açısından da değerlendirdiğini göstermektedir.

Açıklama aynı anda üç amaca hizmet edebilir:

Ukrayna devletine olan güveni zayıflatmak;

Kiev ile batılı komşuları arasında şüphe uyandırmak;

savaşı tarihsel toprakları "yeniden düzenleme" süreci olarak göstermek.

Ancak Ukrayna'nın batı vilayetlerini kaybetmesinin kaçınılmaz olduğuna dair şu an için herhangi bir yasal karar, uluslararası anlaşma veya onaylanmış plan bulunmamaktadır.

Ana Sonuç

Putin Ukrayna'nın batı bölgelerini erken ya da geç kaybedeceğini söyledi, ancak bu bir gerçeklik değil - Rusya Devlet Başkanı'nın siyasi bir kehanetidir.

Tarihi sınırların birkaç kez değiştiği doğrudur. Ancak bugünkü uluslararası düzen, devletlerin tanınan sınırlarına ve toprak bütünlüğüne dayanmaktadır. Bu nedenle Ukrayna topraklarının Polonya, Macaristan veya Romanya'ya geçeceğinden bahsetmek için tarihsel hafızanın kendisi yeterli değildir.

Sizce Putin'in bu açıklaması gerçek bir senaryoya yönelik bir uyarı mı, yoksa Ukrayna ile komşu ülkeler arasında güvensizlik yaratmayı amaçlayan siyasi bir sinyal mi?